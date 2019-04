Luis Alvarado: "Enfrentar a Wilmer Cruz es como una película que le falta el desenlace"

Luis Alvarado, entrenador del Honduras Progreso con apenas 31 años sin duda en el estratega más joven en Liga Nacional y con una gran responsabilidad a cargo, salvar la categoría de su equipo ante el Juticalpa este sábado a las 3:00 de la tarde en el Humberto Micheletti.

Su debut como principal en los ribereños fue ante Marathón perdiendo 6-0 en el Yankel Rosenthal, donde luego de eso ya estaba pensando en su final ante los canecheros.

"Bueno esto ha sido algo duro, desde que termino el partido ante Marathón ya estábamos pensando en el Juticalpa, ahí es donde se va decidir el descendido y estamos con la convicción de lograr la salvación en casa", dijo Alvarado.

Pues los días como entrenador de los ribereños no han sido normales por lo que se está peleando pero Luis mantiene la calva con la esperanza de quedarse en Liga Nacional.

"He tratado de estar tranquilo, tratando de motivar a mis jugadores de que el objetivo se puede lograr, es cierto, no hemos tenido la mejor temporada pero Dios nos bendice en darnos la última oportunidad de cerrar en casa y dependemos de nosotros mismos", continuo.

El enfrentar a Wilmer Cruz, Alvarado asegura que es como una película que solo le falta el desenlace, el "Pájaro" lo dirigió en Liga de Ascenso, en Liga Nacional y fue parte del cuerpo técnico en los arroceros.

"Tuve la oportunidad de ser jugador del profe Wilmer en el Ascenso, en primera y en el cuerpo técnico cuando estuvo aquí. El enfrentarlo ahora como entrenador es una bonita experiencia, como una película que solo le falta el desenlace", agregó.

Haber estado en varias facetas con Wilmer Cruz, no lo ve como una ventaja el conocer el sistema de juego que desarrolla.

"Los dos sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos muchas cosas en común, una de ellas es salir a buscar los partidos, darle confianza a los jugadores, ser intensos, en ese sentido ambos nos conocemos, será muy bonito partido", dijo.

El preparar mentalmente a sus jugadores será una clave para lograr la meta trazada, el joven entrenador confía en sus dirigidos.

"En estas instancias hay que estar bien psicológicamente, los dos equipos venimos de una derrota y dependemos de nuestros propios esfuerzos y las estrategias que podamos utilizar".

Claro y contundente al ser consultado si le teme al descenso, Alvarado asegura que si tuviera miedo no toma el mando del equipo.

"No le temo al descenso, desde que me ofrecieron al Honduras asumí el reto, sentí emoción porque soy un tipo privilegiado, hace seis meses estaba recibiendo mi titulo de entrenador licencia A, y para esto me prepare, estoy dirigiendo en Liga Nacional sin antes haber pasado por reservas, segunda o asistente de nadie, merezco hacer historia", arguyó.

Luis Alvarado vive su primera experiencia como entrenador en Liga Nacional.

El estratega no esta solo en este desenlace con los ribereños, hay técnicos experimentados que lo arropan y le dan consejos para sobrellevar la situación.

"Tengo el apoyo de Hernán García, Horacio Londoño que siempre están en comunicación conmigo, el profe Carlos Tábora y todos los colegas siempre están mandando su mensaje de apoyo, me identifico con todos los que he trabajado de ellos sumo cada cosa positiva".

Uno de los bastiones fundamentales en este tipo de circunstancias es la familia, la cual es la principal conseja y la que le anima a no darse por vencido.

"Ellos pasan más nerviosos que yo, están contentos porque saben que me esforcé para lograr lo que ahora tengo, tengo la bendición de asumir este bonito reto".

El mensaje que le brinda a los aficionados progreseños para el duelo ante Juticalpa es que los arropen en el Humberto Micheletti.

"Quiero que nos acompañen en el estadio, ya hemos peleado finales de Liga de Ascenso, Liga Nacional y Súpercopa, este no es el caso pero ocupamos el apoyo de ellos para salvarnos, que lo hagan por esos niños que sueñan con representar su pueblo en primera división con el club", concluyó.