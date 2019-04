La dura revelación de la periodista mexicana Patty López tras difundirse su 'pack'

La presentadora deportiva mexicana Patty López dela Cerda pasó días de mucha tristeza y depresión cuando se le viralizaron unas imágenes íntimas previo al Mundial de Rusia 2018.

Patty, tocó el tema del “pack” y confesó que quiso quitarse la vida por la forma en cómo ocurrió todo eso.



“Fue de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Afortunadamente salí de eso pero de verdad consideré en algún punto quitarme la vida porque ya no podía más con este tema. Fue una etapa sumamente dolorosa para mí”, afirmó Patty mediante un video que difundió en Instagram Tv.



Ante esa situación recomendó a los usuarios de redes sociales no compartir fotos íntimas de nadie, pues podría provocarle a la persona un daño muy fuerte.

“Cuando te pasan un pack se nos hacen muy fácil compartirlas pero nunca sabes que es lo que está pensando esa persona. Cada vez que ustedes compartan algo personal, íntimo, les pido que se pongan a reflexionar sobre esa persona, piensen que es un ser humano que a la mejor no la está pasando bien. Ustedes no saben lo que le puede afectar a esa persona una cuestión como esta”.