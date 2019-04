¡Golpe bajo! Honduras Progreso, sin Yerson Gutiérrez para la "final" del descenso ante Juticalpa

Honduras Progreso se juega la salvación este sábado ante Juticalpa FC y lo hará sin su máxima figura ofensiva, el colombiano Yerson Gutiérrez.

Los ribereños no contarán con el hombre más confiable de su ataque debido a que en la fecha anterior frente a Marathón recibió su cuarta amarilla.

“Lamentable no estar en la última jornada con el equipo cuando más me necesita, pero son cosas que pasan y hay que asumirlas como tal”, lamentó el ariete cafetero.

El colombiano agregó que espera conquistar el objetivo a pesar a que no estará en el terreno de juego.

"Aunque yo no esté espero que los compañeros puedan dar el máximo para lograr el objetivo, me sentí triste cuando recibí la tarjeta pero no hay que lamentarse”.

Gutiérrez se quedó con cuatro goles en la actual campaña con los ribereños, claramente por debajo de los nueve que hizo en el Apertura 2018-19 que se ubicó entre los líderes de goleo del campeonato .

El partido por el no descenso, calificado como una "final" por Wilmer Cruz y Luis Alvarado, técnicos canechero y ribereño, será este sábado a las 3:00 de la tarde en el Humberto Micheletti.