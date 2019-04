El consejo de Alberth Elis a Osman antes de enfrentar a Juticalpa

El fin de semana próximo Honduras Progreso se juega un encuentro crucial ante Juticalpa en el cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura 2019.

Ambos equipos chocarán con la necesidad de sumar tres puntos para privarse de descender a la Segunda División, encuentro en el cual el delantero Osman Elis tendría protagonismo como titular.

Ante ello el hermano de Alberth Elis, quien milita en el Houston Dynamo, se ha convertido en un pilar importante para Osman en estos días cruciales al revelar que ha sido él quien lo ha aconsejado.

“Nosotros estamos compenetrados en lo que nos estamos jugando, es algo difícil estar esta situación pero también lindo porque sabes que podes ayudar al equipo”, expresó.

Y agregó: “Alberth siempre me apoya más en estas circunstancias, me dice que este tranquilo, que esto le pasa a todos, que tengo que aprovechar el momento que juegue y que desde Houston estará viendo el partido”.



Osman llegó esta temporada a los ribereños por recomendación de Erick Gallegos.

El delantero se perfila para ser el sustituto de Yerson Gutiérrez quien no estará por acumulación de cuatro tarjetas amarillas.