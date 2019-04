¿Árbitros extranjeros en liguilla de Honduras?, Pedro Rebollar responde

Follow @GustavoRocaGOL

Pedro Rebollar, a pesar de las críticas, siempre da la cara y contesta todo lo que le preguntan. El asesor arbitral mexicano se refirió al tema de traer árbitros extranjeros para que dirijan los partidos de las fases finales del Clausura-2019 de la Liga Nacional.

¡Conócelos! Árbitros extranjeros que podrían venir a pitar a Honduras



En una entrevista concedida al programa radial Comentando la Noticia de Radio Internacional, Rebollar estimó que no es necesario que vengan árbitros centroamericanos a ejecutar el trabajo que los nuestros hacen, aunque no cerró las puertas de ello.

"Es un tema importante de tocar que desde hace medio año se estaba observando esa inquietud y ya que se acerca la etapa de finales, los equipos están con esa inquietud", comenzó diciendo cuando le preguntaron si era verídico que están analizando traer jueces extranjeros para que impartan justicia en juegos finales de Liga.

Pedro Rebollar defendió a capa y espada la labor del arbitraje hondureño.

"No pienso que sea lo más conveniente, porque sería decirle a todo mundo que nuestros árbitros no están capacitados, y sí lo están, lo han demostrado muchas veces, situaciones arbitrales siempre han ocurrido y siempre ocurrirán... errores, fallos, es lo más humano y natural", seguía explicando.



Pedro Rebollar es sincero y aduce que no están cerrados a que eso suceda, pero para eso debe haber un protocolo a seguir.

"Sin embargo, no le cerramos las puertas a ello, solo que haya un proceso y un procedimiento bien específico para lograrlo, tendría que salir gente nuestra a pitar a sus ligas; solamente bajo esos términos es que se podría analizar algo así. Tenemos que recordar que no somos totalmente autónomos en ese sentido, pues nos debemos a Uncaf y Concacaf y ellos deberían de darnos anuencia para ese tipo de convenio, y repito, no cerramos las puertas pero debería de haber un respeto a todo ese tipo de argumentos y consideraciones, pero lo ideal es que los árbitros locales sean los que dirijan los partidos de la fase final", puntualizó.



Además, el mexicano aduce que: "Si se lograra el intercambio no se vería mal, porque así salen y llegan los árbitros, sería una fiesta para todos, pero solamente bajo esos términos, que sea realmente un intercambio, de otra manera no lo veo factible".



¿CUÁNTO GANAN LOS ÁRBITROS?

A Pedro Rebollar también le consultaron por el pago por partido de las cuartetas arbitrales, algo que no escondió, puesto que son temas que ya han sido ventilados, aunque sí argumentó que los árbitros merecen una mejor paga.

"Un árbitro gana 20 mil lempiras en un encuentro, la cuarteta, más los viáticos; definitivamente debería pagársele más por la gran responsabilidad que tienen y por lo que tienen que hacer durante la semana para estar aptos para pitar", dijo.

A su vez, no se olvidó que, de haber un intercambio de árbitros, debe haber un "ajuste" ya que los salarios en cada país son diferentes.

Melissa Pastrana está considerada para arbitrar juegos de liguilla.

"Ese es un tema interesante, habría que ajustar los pagos de nuestros árbitros afuera y si vienen, porque eso ya está establecido por Concacaf, más los vuelos, más los gastos, etc".



El asesor arbitral azteca también rememoró que: "La mayoría de nuestros árbitros tienen su labor fuera del arbitraje, unos son maestros, son empresarios y tienen diferentes actividades laborales fuera del arbtiraje, ningún árbitro vive al 100% del arbitraje".



SOBRE MELISSA PASTRANA

"Ha hecho un muy buen trabajo, quizá ahí una situación de análisis bien complicada de interpretación, como la expulsión en el juego UPN-Honduras Progreso, considero que ha hecho muy buenos trabajos, y ella está siendo observada como candidata para dirigir todavía, no es fácil pitar en Liga Nacional, además, el futbol fuerte que se desarrolla con mucha técnica y mucha velocidad y que una dama esté en medio de todo esto es complicado pero ella nos ha demostrado tener toda la capacidad para hacerlo de buena manera".