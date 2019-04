Héctor Vargas sobre árbitros internacionales: "Prefiero que sean hondureños"

Héctor Vargas, un fiel crítico del arbitraje hondureño ahora recula y les muestra su apoyo, puesto que en las útlimas horas se ha mencionado que para las fases finales del torneo Clausura 2019 podrían venir árbitros extranjeros.

El técnico del Marathón adelanta que prefiere que los jueces hondureños piten los juegos de liguilla en vez de que vengan extranjeros.

LO QUE DIJO:

¿Le cambia sus planes este partido?

No, ya sabíamos desde hace mes y medio, aceptamos esta fecha y no pensábamos que el campeonato iba a ser tan reñido y en las circunstancias, en ese momento nosotros andábamos muy bien y el Real Minas no, pero a veces uno planifica y las cosas no salen como uno realmente piensa.



¿Van con el plantel completo?

Vamos con el plantel completo, incluso viajan Yustin Arboleda, Bryan Jhonson y Carlos Pedomo que venían con algunos problemas de lesión. El único que no va es Jefrey Miranda que se fue a sacar VISA, se acordaron a último momento que puede jugar en la Sub-17, me hubiese gustado ponerlo porque se lo merece por los minutos que entró contra Honduras Progreso.

¿Por qué no viajar directo de Comayagua a Danlí para el juego del sábado?

Soy reacio a estar muchos días encerrados. Si a mí me tocara dirigir la selección, no sé, estar una semana encerrado, lejos de la familia y los afectos y que a veces uno tiene que cuidar la esposa de vez en cuando también... Entonces vamos, jugamos, regresamos a las 12 de la noche, descansamos jueves y el viernes viajamos a Danlí, fui yo quien no lo pedí, no me gusta días encerrado, me gusta que los jugadores estén libres y pensantes, acá de local no concentramos nunca y así salimos campeones, ellos (los futbolistas) deben ser conscientes del profesionalismo que deben tener.



¿Qué tan importante es esta final para ustedes?

Quiero ganarla, uno desea ser el mejor en lo que hace. Es una oportunidad que se le presentó a Platense de ganarle la Copa Presidente a Real España y hubiese sido bonito haberla jugado contra ellos, pero como que quiera que sea es un partido importante.



¿Habrá rotación?

No vamos a jugar con todo lo que tenemos, hay 5 cambios, eso nos facilita de entrar con algunos titulares y luego cambiarlos, esa rotación la vamos a hacer porque tenemos dos viajes y el juego en Danlí.



¿Le gustaría un interambio arbitral para las fases finales?

Entonces nos están dando la razón de que el hombre que está a cargo (Pedro Rebollar) no lo ha hecho bien. Si a mí en Marathón me dicen que me traen un asesor, yo me voy, así sea Chelato Uclés, con mucho respeto, o a Manolo Keosseián, yo me voy porque es parte de la dignidad, pero si me decís que van a traer a otros te están dicendo que te vayas.

Prefiero que sean hondureños, que nos matemos entre nosotros, que nos matemos en el sentido de que nos critiquemos, yo a los jugadores les digo la verdad y a muchos les digo que estudien porque sinceramente no están para el fútbol, pero digámoslo nosotros, yo llevo 22 años en el país, me siento más hondureño que cualquiera porque pago mis impuestos, que dirijan los que están, que se equivoquen los que están y critiquemos todos para ver si este fútbol puede mejorar.