Elías Nazar: “Estoy seguro de que no descenderemos”

A cuatro días de que su equipo, Honduras Progreso, enfrente su último compromiso de las vueltas regulares del torneo Clausura 2019, el presidente del club Elías Nazar, compareció en una entrevista a DIEZ en donde visualizó el contexto traducido en la situación compleja en donde pelearán por el no descenso ante Juticalpa.

En palabras del dirigente, Honduras Progreso “no va a descender”, además remembró en situaciones críticas que marcaron al equipo, además de adelantar algunos cambios que se vendrá para equipo en la próxima campaña.

Líder, no sé con qué adjetivo nombrar la situación del equipo para el este fin de semana próximo peleando el descenso…

Yo la llamaría inesperada porque al principio del torneo se planificó otra situación, teníamos una ventaja importante que nos hacía pensar que no estaríamos en esta situación, pero hoy tenemos que afrontarlo con la ventaja de cerrar en casa.

Ante Juticalpa muchos de sus jugadores podrían quedar como héroes o como villanos…

Sí, tenemos una oportunidad dorada que pocas veces se presenta, que todo lo que hemos hecho durante todo el torneo se defina en un solo partido y quedar como héroes como algunos jugadores que salvarían al equipo del descenso, tendrán 90 minutos para hacerlo.

¿De dónde viene esta crisis del equipo, desde su punto de vista?

Iniciamos perdiendo algunos partidos, el calendario fue bastante difícil, el plantel perdió la confianza, pero volvimos a perder otros encuentros, ha sido difícil que el jugador se recupere, después de esas derrotas sufrían mucho, pero hoy saben de la responsabilidad que tienen, estoy seguro que todos queremos permanecer en la Primera División.

¿Qué hay de la marcha de los técnicos?

Nosotros somos el equipo que más procesos le hemos dado a los entrenadores, como en el caso de Héctor Castellón o Nerlin Membreño. Las decisiones de Hernán y Clavasquín fue otra situación porque ellos fueron honestos y decidieron hacerle a un lado.

Según como lo visualiza… ¿Qué factores serán claves para un triunfo ante Juticalpa?

El equipo tiene tiempo de no jugar acobijado de su gente. En este último partido la gente está consciente, nos van a acompañar y ese empuje hará que el equipo no pierda la categoría.

¿Harán temblar a Juticalpa el sábado en el Micheletti?

Pues no sé si lo harán, pero nosotros sí lo vamos a dejar todo en la cancha con un estadio lleno con ambiente de final, el impulso de la gente nos hará conseguir el resultado.

Muchos ven a Honduras Progreso como el descendido…

Estoy seguro de que no descenderemos, el sábado mantendremos la categoría más allá de los malos resultados que hemos obtenidos, tenemos un grupo muy bueno y este sábado tendremos el favor de cambiar la historia.

Si Honduras Progreso salva su categoría… ¿Tienen para sobrevivir para la próxima campaña? -por el tema financiero y demás-.

No tenemos demandas pendientes, esas ya se resolvieron, el equipo va a estar bien, solo habrá que hacer un trabajo diferente. Pero no más allá de lo financiero tendremos que hacer correcciones deportivas. Yo rescato al grupo, que no han dejado de trabajar cada semana para sacar este equipo adelante.

¿A lo largo del torneo sintió seguimiento para afectar al equipo?

Sí, fueron notorios a lo largo del torneo, pero no nos podemos poner a llorar sobre eso, no tenemos tiempo para llorar ni para ver el pasado. El sábado tendremos la oportunidad para recomponer todo eso.

¿Por qué Honduras Progreso no descenderá?

Porque lo merece, porque es un equipo que ha trabajo bien durante sus años en Primera División, ha trabajado mucho y tiene una corta historia exitosa y productiva