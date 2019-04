Diego Vázquez responde: "Si piensan que ganamos por la azúcar, me causa risa"

Previo al duelo Motagua-Vida en el Nacional el próximo sábado a las 3:00 de la tarde, el entrenador de los azules, Diego Martín Vázquez, en rueda de prensa, habló sobre el tema del azúcar y otros más.

El estratega argentino contestó todo lo que le consultaron; el tema del azúcar, sobre la traída de árbitros extranjeros y hasta recordó la final que perdió ante el Honduras Progreso producto de fallos arbitrales comandados por Armando Castro.

LO QUE DIJO:

Partido ante Vida: "Vamos a buscar hacer un buen partido y llegar con buen ritmo a las partes finales; hemos hecho buenos partidos ante Vida, este es crucial para nosotros para ganar y seguir estando allá arriba, el objetivo es ganarle al Vida y quedar en segundo lugar, lógicamente".



El momento del Vida: "Obvio que está en una situación extrema, pero nosotros también, tenemos que imponernos y sobreponernos a todo".

En el Motagua-Marathón, los jugadores del monstruo verde encontraron los banquillos con azúcar.

El nivel de su equipo: "Lo ideal es llegar a esta etapa bien, tener mucha fortaleza mental, tenemos un equipo maduro que ya entiende esta etapa del campeonato, nosotros tratamos de transmitir eso, estamos llegando bien, ahora tenemos que confirmarlo".



Cerrar primero en la tabla general: "Tenemos asegurado un cupo (Concacaf), es importante, hemos hecho una buena cantiad de puntos en todo el año, y la tabla general te marca una pauta, siempre estar peleando arriba es importante".



Traer árbitros extranjeros: "Lo del domingo pasado (ante Juticalpa) fue bastante marcado con una terna que nos perjudicó en una final anteriormente, no tiene mucho sentido lo que yo pueda opinar; yo puedo decir cualquier cosa, al contrario, capaz digo una cosa y hacen otra (risas). No sé lo que dijo... vi poco lo que dijo (Rebollar)... el error del domingo fue demasiado grosero".



Recuerda el error de Armando Castro: "En la final con El Porgreso, en el gol de Santiago Vergara, fue Armando Castro. Conservo el deber de la memoria, a mí me gustaría saber qué piensan sobre eso (periodistas), anteriormente jugamos fútbol australiano, ahora nos cobran penales groseros, ustedes poco comentan, solo pasan la jugada y ya está".



¿Mandan a echar azúcar a los banquillos rivales?: "No sé, para nada, me río, antes ganábamos por la camisa negra. Ganamos porque ensayamos, si piensan que ganamos por eso, la azúcar, me causa risa, el nivel intelectual de los que piensan eso es bajo".



"Nosotros tenemos el corazón mucho más sano que muchos, no dije quién, que varios... Pero bajo nuestra gestión en Motagua, al contrario nos debe mucho el universo, tenemos el corazón más sano que muchos. Me causa gracia, ganamos nosotros porque ensayamos y entrenamos de manera muy fuerte".



¿El utilero es enviado por Diego?: "Preguntale a él, no sé, no paso viendo, preguntale a él... la cábala nuestra es ensayar y tener el corazón limpio, no le deseamos el mal a nadie; no comentamos ese tema, el nivel intelectual del que le da importancia a eso es bajo".