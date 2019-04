Said Martínez, el árbitro recomendado para el Honduras Progreso vs Juticalpa

Expertos en el arbitraje y periodistas deportivos coinciden en que el árbitro hondureño Said Martínez debe ser elegido para impartir justicia en el cierre dramático entre Honduras Progreso y Juticalpa del próximo sábado 27 de abril, encuentro por la jornada 18 del Torneo Clausura.

Este encuentro determinará al nuevo descendido de la Liga Nacional de Honduras, en donde además involucra a Vida y Real de Minas, sin embargo, el juego pactado en el estadio Humberto Micheletti se llevará los focos traducido de dos rivales directos en la lucha por la permanencia.

Ante ello, el secretario de la Comisión de Disciplina, Mario García, opina que Said Martínez deber ser nombrado por encima del resto los jueces hondureños.

“Sin duda elegiría a Said Martínez, no le digo Armando Castro porque ha tenido algunos errores, en cambio Said siempre está encima de las jugadas. Este encuentro generará mucha fricción, además va a necesitar dos auxiliares que estés sincronizados con las actuaciones de él, en este caso pondría a Melissa Pastrana por un lado, el otro ellos deberán saber”, expresó.

Y agregó: “Este partido será bien difícil, así que debe ser alguien que esté físicamente bien preparado y con buenos asistentes.

La sugerencia de García es respaldada por todo el gremio deportivo debido a sus actuaciones destacadas en los que va del campeonato.

Said Martínez recientemente dirigió en la final de ida de la Liga de Campeones entre Tigres y Monterrey. También estará en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019.