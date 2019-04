Mario Martínez: “Cuando ganamos la figura es otro, cuando se pierde Mario es el malo”

El volante del Real España, Mario Martínez respondió a las críticas de las que es blanco por su bajo rendimiento en los aurinegros. Explica que ahora que se viene el cierre del torneo es donde debe sacar el potencial. No le agrada que se le cargue a él solo los altibajos de la Máquina.

“Lo que nos falta es confianza y definición, es todo; nosotros llegamos al marco rival en varios partidos pero no concluimos la jugada. Caso contrario que a nosotros cuando nos llegan es gol y así nos ha tocado en estos últimos partidos que hasta nos pueden llevar a repechaje”, declaró Mario.

Ver: ASÍ MARCHA REAL ESPAÑA EN LA TABLA DEL CLAUSURA

Es consciente del bajo nivel. “Lastimosamente jugaremos repechaje, es otro torneo, pero tenemos un gran equipo y por eso es la exigencia. Tienen razón los aficionados y la directiva, tal vez en la cancha a nosotros no nos salen las cosas, pero podemos sacar esto adelante”, explicó Martínez a Panorama Deportivo.

Mario habló de su desempeño en lo personal con el equipo, pues es uno de los jugadores más criticados, pues se le pide más porque es diferente y uno de los líderes y mejores pagados de la plantilla aurinegra.

“Estoy consciente que no ha sido mi mejor torneo. Igual la gente siempre está acostumbrada a decir que Mario es el Real España; no, no es así. Este es un equipo que tiene varios buenos jugadores, el problema es que cuando gana Real España la figura es otro, pero cuando pierde Mario es el malo; pero bueno, me tocó a mí y tengo que saber asimilar estas cosas”, dijo.

Ver. ASÍ SE VIVE EL DRAMA DEL DESCENSO EN EL HONDURAS

“La gente confía en uno y quieren ver que Mario Martínez siempre ande bien. A veces las cosas no salen, no solo a mí, a varios compañeros. Hay partidos que las cosas no se dan pero solo queda meterle y en estos partidos que vienen es donde hay que meterle todo el potencial que tenemos”, explica el mediocampista.

Mario habló de la posición donde mejor se siente jugar. “He jugado en varias posiciones, me gusta atrás del delantero porque me queda el marco de frente, pero uno tiene que rotar, jugar por la banda izquierda... no hay que dejar un puesto libre porque nos toman mal parados”, afirma.

Y sigue: “Con el Tato García era diferente porque jugaba por la banda, cambiaba y me rotaba. Así jugué un torneo con Mario Zanabria que me ponía a rotar con Cristian Martínez y Luis Lobo y le tomamos la medida, los tres rotábamos. Lastimosamente en este torneo no nos salen las cosas, los tres rotamos, pero no hay que desesperarse”, confesó el zurdo de la Máquina.