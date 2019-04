Motagua saldrá con todo por la victoria ante Vida en la última jornada del Clausura

Hay algo que tienen claro los jugadores de Motagua y es que no le harán ningún favor al equipo Cocotero. Sergio Peña considera que "ganando ese partido aspiramos a ser segundos, no va a ser fácil pero tenemos que trabajar fuerte para lo que viene."

El volante de contención aseguró que "nosotros nos jugamos un puesto importante y al rival que venga hay que ganarle. Queremos un triunfo y vamos por ello. El Vida es el rival de turno y debemos vencerlo. Esto es fútbol y tenemos la posibilidad de clasificar directo."

También admitió lo complicado que es la lucha por la permanencia en la Liga Nacional, "es difícil estar peleando por el descenso, a mí me tocó vivirlo con Real Sociedad y si no aprovechas el fútbol te lo cobra. Esta será una fecha decisiva", afirmó.





El espigado futbolista ha tenido que pelear por un puesto en la medular del Ciclón en donde acumula apenas 15 partidos en dos torneos.

"Ha sido fuerte la competencia, he trabajado de la mejor manera y lo importante es que creo que he aprovechado los minutos que el entrenador me dio", contó.

Por su parte, el delantero argentino Marcelo Estigarribia, ya registra cinco goles con la camisa de Motagua y de a poco se está sintiendo con mayor confianza en el club.

"Estoy contento por los resultados, nos están saliendo las cosas bien y los objetivos se están dando para el equipo", dijo.

Estigarribia pasó de ser uno más a un jugador titular en el plantel, "cuando los resultados te acompañan te sentís más seguro, trabajás con mayor tranquilidad durante la semana y eso es lo que ha pasado conmigo", señaló.

El atacante sudamericano le anotó dos goles a los Lobos de la UPNFM, dos al Marathón y uno al Juticalpa en 12 partidos que ha disputado.

Mario Martínez: "Cuando ganamos la figura es otro, cuando se pierde Mario es el malo"

"Volver a convertir siempre es bueno, es un momento lindo. Hay que seguir trabajando porque empieza la parte más linda y hay que estar preparados para lo que viene".

Además reconoce que la fecha 18 puede ser determinante para los equipos que pelean arriba y para los que están en la zona de descenso.

"Es una jornada clave. Vida es un rival que necesita los puntos y nosotros trataremos de sacar un resultado positivo en nuestra casa. Nosotros tenemos nuestros objetivos bien trazados y queremos ganar el domingo. Uno trabaja para ganar siempre", finalizó.