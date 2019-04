Bryan Ruiz coquetea con un posible regreso al Twente holandés

Bryan Ruiz no está jugando con el Santos de Brasil pues no cuenta para el técnico Jorge Sampaoli y por eso el costarricense ha buscado una salida del equipo sin lograrla consumar.

Leer más: El cubano que jugará en la Premier League en 2019/20

Pero el tico no pierde las esperanzas de volver al exterior y justamente al FC Twente de la Erediviese de Holanda.

El costarricense de 33 años se convirtió en campeón con los Tukkers en 2010 y anotó 24 goles para el equipo de Enschede en esa temporada siendo vital.



La 'Comadreja' Ruiz se mostró contento del retorno del FC Twente a la liga de privilegio de Holanda, pues estaba en segunda.

Este fue el brillante Twente FC que se coronó campeón en Holanda en 2010 con Bryan Ruiz como figura.

Luego de obtener el título en la división de ascenso, Bryan Ruiz fue recordado en Holanda y no olvida al equipo holandés. "Todavía tengo contacto con el FC Twente, el club está en lo más profundo de mi corazón", dijo Ruiz.



"Sigo a Twente de cerca y estoy muy feliz de que sean campeones y vuelvan a la Premier League. Ahí es a donde pertenecen", añadió.



Bryan Ruiz coquetó con el Twente, y aduce que le encantaría regresar al club en el que mostró su mejor versión como jugador. "Me gustaría volver alguna vez, pero no depende solo de mí", cerró diciendo.