Transmisiones en TV de la jornada 18 en la Liga Nacional de Honduras

El dramático cierre del Torneo Clausura 2019 llega este sábado a cinco diferentes canchas del país cuando se dispute la jornada 18 que define a un clasificado directo a la semifinal y las posiciones del resto de clubes que irán a liguilla.

Pero también este fin de semana conoceremos si habrá algún club descendido a segunda división o bien si tendremos que esperar un partido de desempate, una triangular e incluso la posibilidad de una cuadrangular.

VER TABLA DEL DESCENSO EN HONDURAS

Todos los encuentros se realizarán a las 3:00 de la tarde y el duelo que más llama la atención es el que se desarrollará en El Progreso donde el local Honduras Progeso recibe al Juticalpa, el que gane salva la categoría y el otro automáticamente desciende.

Un empate entre ambos los haría llegar a 31 puntos y los obligaría, al menos, a un duelo extra, pero eso dependerá de los resultados que obtengan Real Minas y Vida en sus partidos correspondientes debido a que ellos actualmente también tienen 31 unidades.

El público que no asista al estadio tendrá la posibilidad de ver cuatro partidos en vivo en televisión abierta y solamente uno en TV de paga.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN LOS PARTIDOS

Honduras Progreso vs Juticalpa (Transmite TVC)

Real España vs Platense (Transmite Tigo Sport)

Real Minas vs Marathón (Transmite Canal 11)

Lobos vs Olimpia (Transmite TVC)

Motagua vs Vida (Transmite TVC)