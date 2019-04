Héctor Vargas revela la picardía más grande que ha hecho como entrenador en Honduras

Follow @fredyro19

Héctor Vargas volvió a acordarse del arbitraje una vez concluida la Supercopa de Honduras que le ganó en penales a Platense en Comayagua, tras igualar 0-0 (4-2).

"No realzamos una Copa entre dos campeones con el nivel del árbitro, mandá a los internacionales, lucí la Copa, no la subestimés, por eso tengo problemas con este mexicano", lanzó como frase inicial Vargas en clara alusión a la designación de Yonfi Vallecillo por parte de Pedro Rebollar.

El timonel enumeró las razones que indican que le dio el realce al evento: "Claro que hay que tomarlo en serio, por eso traje a los mejores jugadores que tengo, jugaron Carlos (Discua), Yustin (Arboleda) y (Edwin) Solani".

Y añadió: "A los mejores que tenía los puse, y no los puse más minutos porque tenía que jugar en Danlí; no hablemos después que no hay técnicos que no pueden a dirigir a la Selección, cuando vendemos humo con el que trajeron de México y te ponen un árbitro que no tiene nivel".

Pero no solo se quedó con lo sucedido en el duelo de campeones catrachos ganado este miércoles por la noche, también volvió a valorar la polémica del Motagua en torno al lanzamiento de azúcar en los banquillos de su equipo y Juticalpa FC, respectivamente.

"Hay remedios para eso, si tira sal hay que tirarle vinagre y zanahoria para hacer una ensalada; mi cábala es la misma de (José Rafael) Ferrari (QDDG), un gol más que el rival", puntualizó.

Héctor Vargas recordó el torneo en el que peleaba descenso con Victoria y propició un apagón para calmar el ritmo de Olimpia en un partido.

REAL DE MINAS, PICARDÍAS...

Héctor Vargas fue consultado por el próximo rival que tendrán en el cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura este sábado.

"Son buen equipo, no han perdido en ocho fechas pero tienen deficiencias que tenemos que aprovechar", expuso el DT sobre los "mineros".

No quiso culpar del azúcar a Diego Vázquez, estratega del Ciclón, pues "a veces pasa que uno no hace nada y por otro le echan la culpa a uno, la cabeza visible de Motagua es él, como yo de Marathón".

Recordó que una vez "a mí me echaron la culpa de que les cortaron el aire acondicionado (a Motagua) y yo ni me enteré, fue uno de los muchachos que después me dijo, uno de los que estaba ahí corto la luz y justo les ganamos".

Vargas reconce que "la picardía se vale, la mala leche no,cuatro campeonatos, una Supercopa y Copa Presidente".

¿Cuál fue la peor picardía que hizo como DT en un campo de fútbol? "Corté la luz en Victoria, nos jugábamos el descenso, era un miércoles en la noche, y no nos dejaba pasar de la cancha el Olimpia de (Danilo) Tosello, un equipazo".

"Le dije a Eduardo González (ex dirigente jaibo): 'Córtame la luz que este equipo me empata y me gana'; ganamos 2-0, cuando volvió la luz Félix Crisanto encaró, gambeteó a todos e hizo un golazo, me salvo el corte de luz que mandamos nosotros como la ENEE", remató.