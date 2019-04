Juticalpa pierde a Ovidio Lanza, Wilfredo Barahona y Bayron Méndez

Malas noticias llegan al Juticalpa a dos días de disputar su encuentro ante el Honduras Progreso, donde definen su permanencia en la Liga Nacional, no podrá contar con tres jugadores importantes en el esquema de Wilmer Cruz.

Wilfredo Barahona, Bayron Méndez y Ovidio Lanza, son los jugadores que han quedado descartados para el duelo de este sábado ante los progreseños en el estadio Humberto Micheletti, todos ellos cuentan con fuertes cargas musculares.

El entrenador Wilmer Cruz fue el encargado de confirmar la noticia. "Lastimosamente no podremos contar con Barahona, Bayron y Ovidio, todos por cargas musculares, además del sub-20 Kenneth Ulloa que fue expulsado ante el Motagua, pero tenemos una plantilla grande que pueden suplirlos", aseguró el estratega catracho.

El mediocampista Bayron Méndez se lesionó el martes y estará al menos dos semanas de baja. "Hace dos días estaba muy fuerte el sol y me afectó la pierna derecha. Es complicado, pero mis compañeros tienen que llegar tranquilos y metidos en el juego para que el resultado sea positivo para nosotros", indicó.

Por su parte Ovidio Lanza lamentó la situación que lo ha tenido alejado de las canchas por muchos partidos del Clausura y ahora deberá apoyar a sus compañeros ante el Honduras Progreso, desde las gradas.

"Es una lesión que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, estoy mirando la posibilidad de arriesgar un poco, pero son mínimas las posibilidades de estar, pero apoyaré al grupo, es un juego muy importante para la institución", expresó Ovidio Lanza.

Y agregó: "No he tenido el reposo suficiente, solo he descansado una o dos semanas y me a tocado jugar para ayudar al equipo, todo eso me ha pasado factura, contra Motagua volví a resentir la contractura muscular".

El Juticalpa tiene 30 puntos al igual que el Honduras Progreso y necesita ganar para salvar la categoría de lo contrario una derrota lo condena a dejar la Liga Nacional del fútbol hondureño.