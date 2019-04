Denovan Torres sobre Rougier: "¿Por qué me va a asustar? si no tiene cuatro brazos"

El portero del súper campeón de Honduras, Denovan Torres, brindó declaraciones sobre la posibilidad de ser llamado nuevamente a la Selección Nacional para los próximos encuentros amistosos.

Denovan Torres: "A veces salgo a la calle y me gritan tonteras"

Lejos de sentirse mal por los problemas personales que atravesó donde fue acusado por su esposas debido a violencia doméstica, el futbolista ha podido sobreponerse a ese momento que lo ha llevado a destacar con su equipo.

Ante lo ocurrido, Torres comentó sobre si eso podría repercutir en una futura convocatoria.

"No sé, trato de entrenarme fuerte y hacer las cosas bien con Marathón. Si es así me toca seguir trabajando y no echarme para atrás", contó.

También aprovechó para hablar sobre una posible nacionalización del cuidavallas argentino del Ciclón, Jonathan Rougier, quien ha sonado para reforzar a la Bicolor.

"Lo del portero de Motagua es más de la prensa. Escuché que él ni sabía nada, entonces es más bulla la que hacen", dijo entre risas.

Si eso sucede, Denovan Torres lo toma con buenos ojos, "qué bueno, más competencia es mejor", reconoció.

Consultado si le asusta el reto de competir ante el meta de las Águilas en la H, así respondió.

"¿Por qué me va a asustar? si no tiene cuatro brazos".