Wilmer Cruz: "Nos están poniendo las coronas y se vuelve peligroso"

El técnico de Juticalpa, Wilmer Cruz, platicó sobre lo que espera el sábado en la definición de las vueltas regulares, donde ellos podrían salvar la categoría de manera directa en el caso de que derroten al Honduras Progreso en el Humberto Micheletti.

Para el timonel del equipo olanchano, el juego contra el Honduras en su casa, será complejo y de mucha presión, algo que ve normal a estas instancias y sabiendo todo lo que ambos clubes se juegan.

¿Afinando los detalles para el encuentro ante el Honduras Progreso?

Sí, tratando de afinar todo, ya solo nos queda el entrenamiento del viernes para estar listo.

¿Qué bajas hay para este encuentro?

Tenemos las bajas de Ovidio, Bayron Méndez y Wilfredo Barahona, más la expulsión de Kenneth Ulloa, después todo todo el equipo está completo.

¿Qué pasa con ellos?

Ovidio recayó de la lesión que ha venido teniendo desde el torneo pasado que no lo deja tranquilo, en el juego ante Motagua hizo un esfuerzo grande y siempre es así, está recayendo de esa lesión y por lo menos tiene que estar dos meses sin jugar para recuperarse.

Méndez y Barahona también es por recarga muscular que son profundas, es lamentable que para un juego importante no contaremos con ellos, pero hay otros jugadores que pueden hacer la función que ellos realizan. Es difícil y complicado llegar a este partido sin sus figuras.







¿Son tres futbolistas claves en su esquema?

Sí, pero tenemos plantel e intentaremos por todos los medios sacar este resultados favorable para nosotros.

¿Qué tanto le preocupa los minutos del sub-20?

Los vamos a cumplir, eso no es ningún problema solo nos faltan 45 minutos y afortunadamente para nosotros los sub-20 que tenemos son muy buenos.

¿Qué tanta presión hay para este encuentro?

La normal, la presión que existe en una final, en un juego del descenso y nosotros vivimos con esa presión, no esperábamos llegar a estas instancias, pero tenemos que afrontarla con mucha responsabilidad.

¿Qué tan cerca está esté Juticalpa de lo que usted espera?

Nos falta mucho porque no están los volantes abiertos que se necesita a veces esos volantes rápidos por los costados, intentamos adaptarnos a los jugadores que Juticalpa tenía que son de muy buen nivel.

¿Qué deben hacer para salvar la categoría?

Jugar bien, somos un equipo muy fuerte de visitante y tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo cuando hemos enfrentado compromisos de visitante.

¿Qué tan complicado es jugar en el estadio Humberto Micheletti?

Es complicada como todas las demás canchas del fútbol hondureño, pero intentaremos por todos los medios jugar como lo hace este equipo de visitante.

Es un partido de matar o morir.

Sí, normal es el último juego del campeonato, no tenemos porque guardar nada, es el último juego y lamentablemente no podemos contar con todo el plantel, pero estamos creyendo en los que van.

Los jugadores del Juticalpa respiran un ambiente de tranquilidad previo al duelo ante Honduras Progreso.

Pequeño el mundo usted llevó al Honduras Progreso a la Liga Nacional y ahora podría descenderlo, son cuestiones en el fútbol que a veces uno no quiere enfrentar.

¿Qué recuerdos le trae?

Muchos recuerdos, son los únicos dos equipos que he podido defender en la Liga Nacional al Juticalpa y Honduras Progreso, salgo de uno y entró al otro, me estoy siempre manejándome entre ellos dos y gracias a Dios significa que el trabajo que he hecho es bueno. La misión es salvar la categoría del Juticalpa fue por lo que la junta directiva me trajo y es lo que el pueblo quiere también que es la mejor afición que tenemos en el país que es Juticalpa.

¿Qué debe cuidarse del Honduras Progreso?

Es un equipo en las mismas condiciones que nosotros, buenos jugadores, desesperados por salvar la categoría, solo ha ganado un partido de local y estamos idénticos por eso no podemos quejarnos ninguno de los dos por la condición en que llegamos, al final somos dos buenos equipos que estamos en una situación difícil.

¿Tan parejos que Juticalpa con la baja de Ovidio arriba y ellos con la de Yerson Gutiérrez?

Lo único que ellos ya cumplieron con los minutos sub-20 y nosotros nos faltan 45 todavía.

¿Por qué siente que Juticalpa debe quedarse en Primera División?

Primero por su afición que es la más numerosa del país y que apoya a su equipo, la otra es porque Juticalpa es un buen club y no puede desaparecer un equipo así, además Juticalpa no le da problemas a la Liga Nacional.







¿Siente que el sábado se define todo o puede jugarse una triangular o cuadrangular?

Puede haber sorpresas, lo que pasa que mucha gente ya está tirando las campanas al aire, ojo el fútbol es bien complicado, hay que tener tranquilidad necesaria para poder dar una opinión, la moneda está en el aire, nos están poniendo las coronas al Juticalpa y Honduras Progreso y se vuelve peligroso, esto hay que tener mucho cuidado.

¿Se imaginó llegar hasta estas instancias con este equipo?

La verdad que no, pero recuerden que no fui yo el que armó el equipo, solo vine de relevo y me tuve que adaptar a los jugadores que hay, son muy buenos, pero el tiempo no me ajustó para hacerlo jugar mejor, estamos haciendolo bien, la gente y la prensa lo sabe.

¿Qué tanto cuesta dormir en estos días?

Si un técnico dice que duerme bien es un mentiroso, nosotros no estamos tranquilos en cualquier condición en la que se esté, si va a pelear una final no duerme y si es por descenso ningún técnico duerme tranquilo está es nuestra chamba y nos adaptamos.

¿Cómo motivar a los jugadores en estos momentos?

Estos son partidos que no necesitan motivación, ellos se motivan por si solos, saben de la importancia y es muy poca la motivación que uno les puede transmitir.

¿Saldrá Juticalpa agresivo desde el inicio?

Claro, los equipos míos no cambian, nos morimos con la idea nuestra y con la misma forma de jugar.