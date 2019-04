Elías Nazar sobre bajas del Juticalpa: "Estoy seguro que van a jugar, es mentira"

Luego que se anunciará desde Juticalpa por parte del entrenador Wilmer Cruz que no contaría con Ovidio Lanza, Bayron Méndez y Wilfredo Barahona para enfrentar al Honduras Progreso en la final por el no descenso las raciones de los progreseños no se hicieron esperar.

Leer más: Plantilla del Honduras Progreso recibirá premio si logran salvar la categoría

Elías Nazar, presidente del conjunto arrocero aduce que está seguro que los tres futbolistas llegarán al Micheletti a jugar el partido.

"Estoy seguro que van a jugar, esa es mentira, honestamente le tengo un gran cariño y respeto al profe Wilmer, yo trabajé con él y se como funciona la cosa" agregó el mandamás arrocero.

Además, Nazar espera que su equipo se quede en la Liga Nacional y deseca que el encuentro sea una fiesta deportiva.

"Vienen varios buses desde Olnacho, esperemos que todo sea una fiesta deportiva entre dos equipos que merecen quedarse"concluyó.

Honduras Progreso y Juticalpa se miden este sábado 27 de abril a las 3:00 de la tarde en el Humberto Micheletti, cotejo que decidirá la permanencia en el máximo circuito del fútbol catracho.