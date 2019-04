En zafarrancho termina partido del Broncos contra París en Choluteca

Todo trascurría con normalidad en el estadio Emilio Williams de Choluteca donde se jugaba el partido de ida por la liguilla de la Liga de Ascenso entre Broncos y París FC de San Manuel cuando de pronto, hubo invasión de cancha.

Corría el minuto 85 cuando el árbitro del juego tuvo que suspender el partido cuando aficionados comenzaron a invadir el terreno de juego y de pronto se armó el zafarrancho.

La Policía tuvo que intervenir y llegaron a querer sacar a los aficionados que se metieron al campo pero la situación que se vivía se miraba tensa, pues en la ciudad se están viviendo fuertes protestas de los maestros y otras entidades.

Los jugadores del París FC y del Broncos en la cancha cuando aficionados ingresaron a invadir el terreno.

El partido finalizó 1-1 ya que el árbitro lo dio por terminado. La vuelta se jugará el próximo domingo en San Manuel, Cortés para conocer a los cuatro clubes clasificados que enfrentarán a los cuatro que ya esperan para jugar los cuartos de final.

RESULTADOS DE IDA

Victoria 3-1 San Juan

Brasilia 1-1 Olancho FC

Deportes Savio 1-1 Boca Júnior

CD Broncos 1-1 París FC

JUEGOS DE VUELTA

Sábado 6:30 pm Olancho FC vs Brasilia

Domingo 2:00 pm Boca Junior vs Deportes Savio

Domingo 3.00 pm San Juan vs Victoria

Domingo 4:00 pm París FC vs Broncos