Diego Vázquez a Vargas: “Ahora lo vi abrazado y tomándose 80 mil fotos”

Diego Vázquez, entrenador del Motagua no se guardó nada para sacarle los trapitos al sol al DT del Marathón, Héctor Vargas que criticó la Supercopa cuando se la ganaron los azules en su primer título que disputó con los verdes.

Ahora la Barbie le dijo sus verdades y hasta le recordó la frase sobre el azúcar o sal que en los últimos días se ha revelado que usan los azules como cábala para triunfar en los partidos según creencias de los sudamericanos.

Leer: LAS PALABRAS DE VARGAS TRAS GANAR LA SUPERCOPA

¿Qué piensas del libro sobre la historia del Motagua?

Interesante, se dice que para entender el presente hay que conocer la historia y es bonito conocer la historia del Motagua por medio de este libro. Felicito a Edwin Banegas por el libro y agradecer a todos los dirigentes por dejarme formar parte y ser una gota en todo este río que estuve en Motagua al inicio preliminarmente.

¿Habías tenido oportunidad de leerlo?

Leí algo muy corto, miré la foto del Río Motagua que estuve allí, lo conozco, pero sí es muy interesante. Les he dicho a los jugadores que tengan ese sentido de pertenencia para que conozcan el equipo en el que están para que se sientan parte de ella.

¿Qué significa Motagua para vos Diego?

Todo, acá en Honduras el equipo que me abrió las puertas en la etapa de jugador y ahora como entrenador, forma gran parte de mi vida, he podido estar en nueve de nueve de esas estrellas aportando de alguna forma (entrenador y jugador).

¿Cómo llega el equipo al encuentro del sábado contra Vida?

Llegamos bien, con la ilusión de estar en los primeros dos lugares, peleando, esa era la idea, jugar un torneo donde sufrimos mucho por los errores marcados de los árbitros, pudimos tener más puntos y perdimos algún partido de local que no debimos haber perdido.

El entrenador Héctor Vargas, junto al presidente del Marathón, Orinson Amaya con la Supercopa.

¿Hablando de esos errores que mencionas cuál es el balance general que haces del club?

Es bueno, positivo, llegamos en la mejor etapa a la curva ascendente donde estimulamos a los jugadores que es lo que queda, estamos bien si tomamos en cuenta los duelos y series individuales que han sido muy parejas si tomamos en cuenta que los hemos superado.

¿Te sientes obligado a ganar por lo que dijo un dirigente del Vida que Motagua era el encargado de descender los equipos últimamente?

No, para nada. En ese sentido no compartimos ese pensamiento porque son 36 fechas las que determinan un descenso, es un año, solo hay que hacer el análisis.

¿Qué opinas de la frase de don Héctor Vargas que dijo que tú ponías la sal y él pondría el vinagre para hacer la ensalada?

Dice cualquier cosa, mejor no contesto, en su momento le responderé.

Pero lo dijo tras ganar una Copa…

Pero habla… en su momento esa copa no tenía valor y ahora lo vi más abrazado y tomándose 80 mil fotos (risas).

Incluso dijo que no te quejaste del arbitraje en Juticalpa y que no dijiste nada cuando te dieron un penal en Cortés.

Sin comentarios… Cuando se la ganamos (en 2017) no tenía valor, salió abrazado en todos lados.

¿En qué momento se dará la plática con tu paisano Vargas?

¿Para hablar del tema?… Cuando quiera. Yo solo recuerdo que en su primera edición de esta Copa no tenía valor; pero ahora salió en todos lados… Lo vi de reculón en algún lado.