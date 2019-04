Diego Vázquez: “Nuestros resultados han sido los mejores de la historia en Motagua”

Motagua realizó esta tarde su último entreno para enfrentar este sábado al Vida en el estadio Nacional. Los campeones nacionales quieren obtener la victoria y que Marathón no gane, es así como ellos se instalarán en la segunda posición del campeonato.

En torno a la plantificación del cotejo, Diego Vázquez mencionó que usarán a un sub-20 para no tener ningún problema con el reglamento.

“Seguramente haremos algún cambio y tenemos jugadores que vuelven, igual son pocos cambios. Seguramente tendremos un sub-20, así lo tenemos programado”, inició contando.

Desde ya la directiva azul dio el voto de confianza a Diego Vázquez, en caso de no lograr el campeonato este proceso no se le cortará, así lo aseguró Eddy Atala y por ello, Diego manifestó:

“Siempre agradecer el apoyo, hemos tenido buena relación y bueno eso no va a cambiar independientemente del resultado. Los procesos dependen de los resultados y si lo ven han sido buenísimos, los mejores de la historia y eso no me da pena decirlo y no lo digo de manera soberbia, siempre trataremos de dar lo mejor de nuestra parte”.

Y agregó: “Yo estoy bien en Motagua y tenemos una buena relación con los directivos al igual que el cuerpo técnico, tratamos de que Motagua crezca y vamos ya para el campeonato 11 y esperamos seguir mejorando”.

Sin quitar el dedo del renglón, el argentino dejó entrever que todo dependerá de los resultados y hasta el momento eso le avala. La prensa sí le hizo énfasis que el Arsenal mantuvo en un proceso largo a Arsene Wenger, el DT azul dijo al respecto:

“Yo no conozco un proceso largo sin resultados, el objetivo de ese equipo (Arsenal) es solo vender jugadores, hay que ver los objetivos de cada proceso y sin resultados ningún proceso es largo”.

En cuanto a la posibilidad de ganar y que Marathón pieda, Vázquez aseguró: “Nosotros debemos hacer lo nuestro y a partir de eso ver la posición en que quedemos, por el rendimiento del equipo debimos haber estado segundos tranquilos, pero bueno llegamos en esas condiciones y estamos bien, en ascenso y con una cantidad muy buena de puntos”.

Otro tema a tocar fue el descenso y Diego recordó que hay una cantidad determinada de puntos que cada club debe buscar, es por ello que los involucrados han quedado en deber.

“Cuando yo estuve en el Savio el objetivo era hacer 40 puntos y nadie lo ha hecho, es una situación rara de estar cuatro equipos involucrados. Los cuatro en ese aspecto no han cumplido y hay que decir que si un equipo anduvo bien ahora, el torneo pasado no. Te puedo decir que los cuatro no lo han hecho bien porque no han hecho el mínimo de puntos, está bien partida la tabla”.