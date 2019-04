Chelato Uclés: "Al Honduras la inconsistencia de técnico le puede costar el descenso"

Una de las opiniones que no pueden faltar en esta fase final del torneo Clausura de la Liga Nacional, es la de José de la Paz Herrera, "Chelato", extécnico hondureño quien con su experiencia da su punto de vista.

Leer más: La Perla del Ulúa se volcará a apoyar al Honduras Progreso

"En el tema del descenso en la primera vuelta hasta yo creí que Real de Minas se iría a la Segunda División, pero estoy sorprendido la reacción que ha tenido en esta fase final del campeonato.La gente del Vida respondió tarde a pesar de ser un equipo histórico2, dijo Chelato.

Con respecto al Honduras Progreso, el "Maestro" fue claro y contundente con su parecer y agrega que su inconsistencia de jugadores y cuerpo técnico le puede pesar.

"El Honduras Progreso cambió mucho en sus jugadores, desde hace tiempo tiene a su goleador en el Real España, Ángel Tejeda y en la banca, la inconsistencia de técnico le puede costar el descenso, por qué no aguantaron al colombiano, Horacio Londoño", agregó.

Y continúo: "Juticalpa y su gran inversión no merece estar en esta situación complicada como lo dice su entrenador Wilmer Cruz, el sabe como está su equipo, por algo es que habla, tiene jugadores de renombres, la verdad no me atrevo a dar un vaticinio de quien se va", dijo.

Chelato también habló del quién se perfila para ganar el próximo campeonato de la Liga Nacional.

"En este momento en que merece ser campeón es el Olimpia, pero cuando se da una ronda de ligulla las cosas pueden cambiar", concluyó.