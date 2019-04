Eddie Hernández: “Vamos a amanecer salvados porque nos hemos esforzado"

El delantero del Vida, Eddie Hernández, se refirió al duelo circunstancial de esta tarde ante Motagua en el cierre de la segunda vuelta del Torneo Clausura 2019.

Hernández es consciente que hoy podrían librarse o no de disputar los partidos por el repechaje de la permanencia ante un rival “complicado”.

“Será un partido bonito y complicado, creo que tenemos que ir a Tegucigalpa de hacer un partido inteligente, dependemos de nosotros, sabemos lo que nos estamos jugando, así que un punto nos da la salvación. Será importante que como futbolistas hagamos un partido inteligente”, dijo.

Y agregó: “Si es por estadísticas podría decirse, pero en el fútbol no hay nada escrito, dentro del campo son once contra once, ganará el que menos errores genere. Estamos con la mentalidad de competir contra Motagua. Este equipo le puede competir a cualquiera, vamos a competir ante Motagua.

Además de ello dijo que “esperamos no volver a vivir esta situación, tenemos la convicción que vamos a amanecer salvados porque nos hemos esforzado”.

En lo que respecta a su futuro próximo, el ariete termina su cesión con el Vida, además de finalizar su vínculo con Motagua. “Quedo libre, no tengo nada sobre la mesa”.

Lo cierto es que estaría “negociando con equipos del extranjero, lo de Brasil se cayó” a inicios del campeonato “porque ya había dado mi palabra”.

En el pasado Carlos Restrepo estuvo interesado en sus servicios, sin embargo, el deseo de Eddie es militar de nuevo en el fútbol extranjero.