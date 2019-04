Ricardo Canales: "Este es el cierre y el partido más importante del torneo"

Consciente de que esta tarde el Vida se juega un encuentro importante para evitar disputar los partidos de repechaje por la permanencia en la Primera División, el experimentado guardameta y exseleccionado nacional, Ricardo Canales guardó lugar para referirse al que denomina el partido “más importante del torneo”.

“Este es el cierre y el partido más importante del torneo, los otros ya pasaron y no pudimos hacer más de lo que hicimos. Todos los partidos tendrán su importancia, una cosa anormal que se había dado en toda la historia de la liga, los cinco partidos son vitales”, alzó.

Y agrega: “A Motagua lo vamos a enfrentar como lo que es, con mucho respeto. Se sabe su forma de jugar, pero no se ha podido controlar su forma de juego -los centros-, esperamos que no nos anoten y poder sacar el resultado”.

Sobre las cábalas del conjunto azul comandadas por el entrenador Diego Vázquez, dijo: “Solo creo en Dios y en nada más, sé que existe el mal y cábalas además de otras cosas para hacerlas a favor, pero en lo personal me mantengo al margen, el fútbol es el terreno de juego. Causa gracia, pero tampoco es del agrado de uno”.

Fuera de ello también se sinceró en que lo largo del campeonato ha pasado días duros traducidos de su inquietud por los momentos amargos que ha pasado el equipo con resultados malos que lo llevaron a comprometer su estadía en el máximo circuito.

“Siempre he tratado de mantener la calma porque sé que es un trabajo de equipo, pero en lo individual cada quién carga sus inquietudes, dudas porque avanzaba el torneo y no sacábamos a flote el equipo. Muchas veces no se puede ni dormir porque uno no desea esta situación, pero toca vivirlas y al librarla hay que saberlas celebrar porque se sufrió mucho”, cerró.

Un empate o un triunfo ante el ciclón privaría al conjunto ceibeño de disputar los juegos de repechaje (ya sea triangular o cuadrangular).