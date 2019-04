Olanchanos se quejan del alto precio de los boletos y denuncian maltrato en El Progreso

Tras ocho largas horas de camino desde Juticalpa, miles de aficionados del equipo canechero llegaron a El Progreso, Yoro, ilusionados con salvar la categoría pero se encontraron con algunos inconvenientes.

Un grupo de aficionados olanchanos ha hecho una protesta en la entrada principal al estadio Humberto Micheletti ya que les estaban vendiendo boletos a 150 lempiras y a los progreseños con camisas del club de la perla a 50.

"Cuando llegan a Olancho se les trata igual, la entrada es pareja para todos, pero ahora nos quieren ver la cara. No es justo que paguemos 150 lempiras y ellos 50, eso no se debe hacer", denunció uno de los líderes de la barra canechera subido en una tarima.

La Policía tuvo que intervenir y dialogar con los fanáticos olanchanos que se negaron a pagar sus entradas y fueron llevados por los uniformados a otro portón donde los colocarán a todos para evitar choques con los progreseños.

Varios buces con aficionados del Juticalpa ya están en El Progreso.

"Salimos desde las 3.00 de la madrugada, no paramos ni a comer y llegamos a las 11.30 am y ahora nos dicen que debemos pagar 150 por boleto, esto no es justo, nosotros solo venimos a apoyar nada más. Deben de ser más comprensibles", explicó don Mario Alvarado, uno de los cientos de olanchanos que llegó a El Progreso.

Son 12 autobuses que hicieron el viaje desde la cabecera departamental de Olancho para darle el último aliento al equipo que buscará evitar el descenso contra el Honduras Progreso. Cubiertos para evitar la inclemencia del sol, los fanáticos se harán sentir en el Humberto Micheletti.