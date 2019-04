Wilmer Cruz: " A los que nos daban muertos a los dos, pues resucitamos"

El técnico Wilmer Cruz disparó un par de dardos al finalizar el equipo que su equipo Juticalpa empató 1-1 con Honduras Progreso. Resultado que manda a ambos clubes a una triangular por el descenso más de Real de Minas.

Leer más:OFICIAL: Una triangular definirá el descendido en Liga Nacional

Comenzó diciendo que su equipo se ha equivocado: "Hemos venido cometiendo errores que cuesta erradicarlos, pero lo importante es que esto continúa, no se terminado".

Y mandó un mensaje a los que decían que descendería el Honduras o Juticalpa: "A los que nos daban muertos a los dos pues resucitamos, no sé como le pueden llamar ustedes a esto y el que estaba más vivo creo que está más muerto, no sé la verdad no tengo ni idea".

Ademas agregó que: "Estamos bien, a trabajar, a trabajar. Estamos vivos todavía. A luchar, el pueblo de Juticalpa no merece descender".

Comentó que fue bien recibido en El Progreso: "A mí normal como siempre. Es gente espectacular y educada, que yo esté dirigiendo al otro equipo no me hace ni menos ni más".

¿y los que decían que mandaría al Honduras a la Liga de Ascenso?

"Esas son de gente "bocona", que a veces se pone a decir cosas, uno no puede decir quién va a descender y qué equipo no, hay que tener cuidado con eso".