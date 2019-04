Javier Portillo al Motagua: "Soy tetracampeón, ellos no tienen a ninguno"

Seguir a @Giancarlo_casta

Vida sacó un sorprendente empate ante el Motagua y tras este resultado el jugador Javier Portillo salió satisfecho por el juego realizado en Tegucigalpa.

Eddie Hernández le da empate al Vida ante Motagua

"Hice un gran trabajo y eso nadie me lo va a quitar, el equipo no merecía sufrir, ojalá el próximo torneo nos apoyen las empresas y la afición", empezó diciendo.

Luego recordó algo que la afición del Motagua le hizo hace algunos días y no dudó responder, además explica por qué se quitó la camisa.

"Todos nos daban por muertos, así me gusta, me amonestaron porque me quité la camisa para enseñársela a los aficionados del Motagua, ellos me ofenden, me di cuenta de algo que sacaron hace seis años, algo así como que ¿quién soy yo? pues les digo que yo soy tetracampeón, no se les olvide, en Motagua no hay ninguno, en Vida sí hay uno, no me tienen que ofender, ellos saben por qué me fui", expresó Portillo.

El Vida logró salvarse del descenso tras el empate contra el Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa en la última jornada del torneo Clausura.