Elías Nazar: “Cuando nos cayó el gol pensé lo peor, que no íbamos a empatar”

El presidente del Honduras Progreso estuvo viendo el partido al borde de la cerca, con el corazón en la mano y los nervios de punta. Dice que pensó lo peor cuando cayó el gol de Ovidio Lanza porque el equipo no se había levantado en otros partidos.

Leer más: Los datos que dejó la última jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional 2019

“Había muchos que miraban muerto al Honduras… realmente el objetivo principal era que el equipo no descendiera, seguimos vivos y el equipo no va a descender. El partido fue muy bueno y por primera vez remontamos por lo menos un empate. El equipo demostró que cuando quiere correr lo hace, aunque me queda la duda del gol anulado pero contento con el arbitraje”, afirmó.

El dirigente explicó que cada minuto era una eternidad y el sufrimiento lo llevó al extremo. “Después del primer gol miré complicado porque el equipo no había tenido la oportunidad de remontar y me entraron los nervios, pensé lo peor porque perdiendo es lo que se piensa”, declaró Nazar.

Sobre el rival que prefiere para jugar en casa dijo: “Es por sorteo y lo que toque ahora nos tenemos que salvar y vamos a sumar desde el primer partido que nos toque. Esta que jugamos era una final, estábamos en casa y no pudimos salvarnos hoy pero la entrega del equipo fue notable y se fueron tranquilos porque dimos todo”.

Elías asegura que cuando cayó el gol de Ovidio Lanza pensó en lo peor.

El Honduras tuvo durante este mes el apoyo del psicólogo Abner Molina, mismo que estuvo con la Selección en el proceso de Luis Fernando Suárez. “Trabajamos al equipo con trabajo psicológico durante tres y cuatro semanas y tratando con las obligaciones económicas, obviamente estando presente en cada entrenamiento”, contó Nazar.

Nazar dice que no abandonará el equipo. “No vamos a dejar en la peor situación, sufrimos todos. Yo siempre dije que el grupo era bueno y no merecía que se fuera. Los directivos siempre han estado, cada uno analiza la situación a su manera, son amigos personales. Esto es cuestión de tiempo y mucho dinero”.