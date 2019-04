Wilmer Cruz sobre Melissa Pastrana: “Mis respetos, no le faltaron pantalones”

El entrenador del Juticalpa, Wilmer Cruz, no quiso hacer juicio sobre el arbitraje de Melissa Pastrana, la dama del silbato que no le tembló la mano para poner orden y dice el Superman que tuvo pantalones para pararse al centro de un montón de hombres.

LO QUE DIJO:



Empate: “Esto fue lo más justo para los dos equipos, luchamos para no descender. En el primer tiempo los dominamos, en el segundo ellos, creo que nos faltó atención en el balón parado porque allí nos hicieron daño. Intentaremos por todos los medios, emparejamos la lucha y somos tres que comenzamos de cero y queda un poco más tranquilo para trabajar”.



Reclamos al arbitraje: “Fue normal durante el partido, los técnicos me van a entender, es difícil estar en esta situación, ustedes (periodistas) lo disfrutan porque es el trabajo de ustedes, es complicado y no me gustaría que estuvieran en mi situación pero no tenemos paz”.

Wilmer Cruz saludó a Luis Alvarado previo al juego. Foto: Neptalí Romero

Cancha neutral para triangular: “A mí me da igual donde juguemos, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de ver cómo nos salvamos. Nosotros vamos a jugar un partido en casa y uno de visitante, así será, con cuatro puntos nos salvamos”.



Analiza trabajo de Luis Alvarado: “Lo que pasa que apenas tengo tiempo para ver lo que hice yo, lo único que le puedo decir es que siga trabajando, que siga luchando. Este trabajo es bastante complejo, vamos a ver dentro de tres años viejito al pobre Luis”.



Honduras Progreso era candidato a descender: “No sé quién era el candidato, los medios tenían uno. Yo no estoy callando boca a nadie, estoy haciendo mi trabajo, sacar de esta situación a este equipo, Dios nos está bendiciendo de a poquito, no voy a renegar. Hoy solo teníamos un juego y ahora tenemos dos”.



Críticas o elogios a Melissa Pastrana: “La verdad… hay un tema importante; lo que uno quiere es estar atento en todos los aspectos pero no le quiero faltar el respeto a ella, es una dama y merece mucho respeto. Va por buen camino y ojalá que siga trabajando de la mejor manera, no voy a dar mi calificación de este juego, pero mis respetos, no es fácil dirigir un partido de fútbol con la presión, no le faltaron pantalones a la muchacha, ver a una dama en medio de un montón de hombres y con la presión que había del partido, mis respetos ojalá triunfe en su vida”.

Wilmer Cruz alabó el trabajo de Melissa Pastrana en el Honduras Progreso-Juticalpa. Foto: Yoseph Amaya.

Calentura del juego: “Calentarme hasta allí, pero no hacerlo público, no puedo emprenderla contra un árbitro porque ellos son seres humanos y no soy como otros que le faltan el respeto a los árbitros, no puedo decir nada de una dama”.



Imagina la triangular: “Me imagino ganando en casa y empatando en El Progreso, así me lo imagino”.