Erick Peña, el héroe del Honduras Progreso: "Mi salida del Real España fue por drogas y alcohol"

El camino no ha sido fácil. En su carrera futbolística han pasado muchas cosas que podrían hacer que cualquier otra persona desista de sus objetivos. Sin embargo ha podido sobreponerse ante las adversidades y ahora vive un momento dulce a nivel individual.

Erick Peña, futbolista del Honduras Progreso, le abrió las puertas de su casa a DIEZ y nos contó interioridades de su vida, las complicaciones que tuvo para regresar a la Liga Nacional y sobre su abrupta salida del Real España cuando mostraba un gran rendimiento.

"Ha sido muy emotivo porque hemos sufrido demasiado en el transcurso del torneo. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad. Ha sido muy difícil pero estamos en pie, estamos firmes y tenemos la sensación que podemos lograr la salvación."

La llegada de Luis Alvarado a la dirección técnica de los arroceros supone un antes y después. Pese a que el club aún presenta muchos fallos, en los partidos ha demostrado mucho ímpetu y deseos de ganar.

"Luis ha sabido preparar al equipo, él es una persona muy preparada a quien admiro demasiado. Ha tenido el respaldo de todos nosotros, lo más importante es que nos ha dado confianza, convicción y mucha fe. Creo que de la mano de él vamos a lograr permanecer en Primera División."



Erick Peña se sinceró con DIEZ y habló de lo que vivió luego de su salida del Real España.

El actual entrenador del Honduras Progreso fue clave para su llegada ya que cuando Hernán García dirigía al equipo, advirtió que no conocía a Erick Peña.

"Fue fundamental, él fue quien dio el sí a mi recomendación. Le agradezco y siempre se lo he dicho. El profesor Hernán García no me conocía, quien me recomendó fue mi hermano Marlon (Peña). Cuando llegué al equipo pidió una oportunidad para que pudiera entrenar y gracias a Dios así se dio."

El gran nivel que posee actualmente el menor de los Peña lo ha llevado a lograr inaugurar su cuota goleadora en la Liga Nacional. Sus primeros tantos en el máximo circuito del fútbol hondureño mantienen con vida a los de la Perla del Ulúa en la batalla por permanecer en Primera División.

"Estoy muy contento porque soy progreseño. Me siento muy orgullo de hacerlo por el equipo y sobre todo por lo valiosas que han sido las anotaciones para estos últimos partidos."

Como nunca antes lo había hecho, Erick reveló las causas de su sorpresiva salida del Real España, equipo donde se formó y en el que debutó profesionalmente en 2015.

"Mi salida del equipo se dio por muy malas decisiones que tomé en ese momento. Estaba muy joven, acepto que cometí un grave error. Fueron momentos donde me trasnochaba, fue por droga y alcohol que pagué muy caro las consecuencias. Eso me llevó de estar de un gran momento a pasarla mal pero gracias a Dios tuve el respaldo de mi familia siempre."



Erick Peña debutó con Real España el 16 de abril de 2015 ante Parrillas One. Solo jugó un torneo con la Máquina.

Las repecursiones de lo sucedido en esa época en la Máquina lo llevaron a pasar por Juticalpa y después hasta la Liga de Ascenso. Aunque vivió un martirio en la segunda división por la dificultad del juego, la falta de pago y ausencia de logística, Peña contó con el apoyo de sus seres queridos para resurgir.

"Mi familia siempre me apoyó, sabía que las cosas malas eran por malas decisiones que había tomado. Solo fue momentáneo, fueron unas cuantas ocasiones que tomé por trasnochar. Estoy sano e íntegro."

El buen papel que ha tenido en las filas arroceras podría despertar el interés de otros clubes por hacerse de sus servicios. Incluso Real España podría tocar a su puerta nuevamente para que regrese a la institución.

"Gracias a Dios por la oportunidad. No fue fácil porque no se me daba la oportunidad hasta cuando jugamos contra Vida en La Ceiba. Me he esforzado mucho, he trabajado demasiado con humildad y perseverancia. Ahora están los resultados."



La unidad de la familia Peña permitió que Erick superara las adversidades y ahora destaque en Honduras Progreso.

El futbolista detalló las sensaciones que tuvo al marcar los tantos ante los Lobos y contra Juticalpa que mantienen vivas las esperanzas de salvación en los ribereños.

"Sentí una alegría enorme. Contra la UPNFM significó el gane del equipo, necesitábamos ganar. Me sentí muy contento por mis compañeros y por el profesor Luis. Hemos sufrido demasiado sin ninguna necesidad haciendo conciencia de la ventaja de puntos que teníamos la inicio del torneo y nos fuimos complicando. Fue bonito para darle una alegría, una esperanza a la afición del Honduras Progreso, de la ciudad. Esa ha sido mi línea, seguir trabajando con mucha perseverancia."

También aprovechó para mandar un mensaje a la afición progreseña que sueña con mantenerse en la Liga Nacional.

"Vamos a esforzarnos demasiado para darles esa alegría que se merecen. Esperamos contar con todo su apoyo, esa es la sensación y perspectiva que tenemos. Anhelamos mantener al equipo en la Primera División."