Marvin Bernárdez: "Entre David Suazo, Edgar Álvarez y Alberth Elis me pongo en el cuarto lugar"

Como el sueño de todo niño de correr detrás de un balón como profesional, así inició el deseo del jugador del Vida Marvin Bernárdez de 24 años, en sus primeros pininos como futbolista que hoy se ha convertido en una sensación en el fútbol hondureño.

Las categorías de las ligas menores en La Ceiba lo vieron crecer y desarrollarse en las calles del barrio La Julia, pero fue en las Fuerzas Básicas del Sauce y más tarde en el Vida en donde logró consagrarse a lo que denota hasta el momento como uno de los jugadores más veloces de la Liga Nacional.

“Él siempre ha sido hiperactivo por el fútbol, no niño solía salirse del colegio para jugar. Hoy estoy orgullosa de él porque lo que ha logrado, realmente me gustaría que llegue lo más lejos que pueda, es un muchacho devoto, así estoy convencida que con la ayuda de Dios, se le abrirán las puertas”, expresó su madre Ligia García.

Marvin Bernárdez posa junto a su madre, Ligia García.

Su última actuación ante Motagua en la jornada 18 del Torneo Clausura 2019 rompió récord al recorrer 97 metros en 10.44 segundos, en el gol del empate para el conjunto cocotero. Él a diferencia del atleta hondureño Rolando Palacios en su mejor marca (100 metros lisos fue de 10.22 en 2013), los hizo corriendo detrás del esférico.

“No podría decirte cuál es secreto de mi velocidad, solo recuerdo que desde pequeño he sido bien rápido”, dijo Marvin Bernárdez a DIEZ durante la entrevista.

Y agrega: “Ya sabía que jugadas así me iban quedar pocas en el partido, creo que Omar Elvir quiso lanzar el centro, lo apreté y le robé. No sé qué tan rápido puedo ser, en los partidos se puede ver el límite de mi velocidad cuando me dan espacio, pero puedo ser más rápido que eso, Dios me dio la fuerza para correr esa última pelota”.

Marvin Bernárdez en la categoría "Mosquito" con 13 años en el Vida.

Sin embargo, ante su capacidad para hacerle daño a sus rivales por medio de su velocidad, “La Flecha”, apodo con el cual lo bautizó su compañero Cholby Martínez, no escatima en comparaciones.

“Entre David Suazo, Edgar Álvarez y Alberth Elis me pongo en el cuarto lugar porque ellos son muy rápidos, así que ese privilegio se los dejo a ellos”, soltó.

PASAJE AMARGO

De sus primeros cinco años de trayectoria, “La Flecha” Bernárdez recuerda con pesar el hecho de haber quedado fuera del proceso de la Sub-17 de cara al Mundial de Emiratos Árabes Unidos en el 2013 por una fractura en su tobillo derecho que lo alejó de las canchas durante dos años.

“Estuve dos años sin jugar por fractura en el tobillo derecho, eso quizá me quitó la posibilidad de ser parte del proceso. Después de eso, en ese momento estuve cerca de dejar al fútbol, pero un amigo me incentivó a seguir”.

Más tarde Bernárdez estaría haciendo su debut en la Primera División en un clásico entre Vida y Victoria un 23 de agosto del 2014 bajo el mando de Ramón Maradiaga, quien lo comenzó utilizando como lateral derecho. Ahora funge funciones mixtas como volante e inclusive como delantero.

LA SALVACIÓN DEL VIDA

Con su participación crucial en la anotación del empate asistiendo a Eddie Hernández, el conjunto ceibeño logró sumar un punto valioso que los privó de disputar los encuentros de repechaje por la permanencia en la Primera División.

“En lo personal muy feliz porque se logró el objetivo de salvar al equipo, aunque los objetivos de comienzo del torneo era clasificar a la liguilla, pero las circunstancias nos llevaron a otra instancia del torneo”, dijo.

"La Flecha" camina por las calles del vecindario en donde creció en el barrio La Julia, La Ceiba.

Y detalló en que “hicimos un partido inteligente, no nos desesperamos. Al final no digo que tuve una temporada buena, porque no se lograron los objetivos colectivos”.

Tras lo logrado Marvin Bernárdez tomará sus vacaciones antes de incorporarse a la nueva pretemporada del equipo de cara al Apertura 2019, esperando escuchar ofertas de equipos quieran optar por sus servicios.

“Veré si al final de la temporada sale alguna oferta, pero por ahora me debo al Vida. Todo lo dejo en manos de Dios”.