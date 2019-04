Harold Fonseca, agente libre tras culminar vínculo con Motagua

El guardameta hondureño, Harold Fonseca, terminó su cesión a préstamo con el Vida procedente de Motagua tras el cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura 2019 tras quedarse fuera de la fiesta grande de la Liga Nacional de Honduras.

Ante ello también termina su vínculo con Motagua, actual dueño de su ficha hasta junio del presente año.

No es un secreto que Fonseca no entra en los planes del entrenador Diego Vázquez y tras acabar su contrato a mediados del año no sería renovado, por lo que estaría abierto a negociar con otro equipo de la Liga Nacional o del extranjero.

“Estamos a la espera de escuchar ofertas, él está disponible para quien lo quiera”, dijo su padre a DIEZ, Marvin Fonseca.

En la campaña vestido de cocotero acumuló 720 minutos traducidos de ocho encuentros como titular.

Fuera de ello fue seleccionado en la primera convocatoria de la Selección Nacional de Honduras bajo el mando del nuevo entrenador, Fabián Coito.