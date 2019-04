Broncos del Sur y Atlético Choloma , los otros que pelean por no irse a Liga Mayor

Seguir a @Giancarlo_casta

Cuatro son los equipos que están en peligro de descender y estar en la próxima temporada en Liga Mayor. Real Juventud y Arsenal ya iniciaron su llave.

Cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras

Mientras que el Broncos del Sur y el Atlético Choloma inician su cruce por el no descenso este martes en Choluteca.

El Arsenal de Roatán llegó a Santa Bárbara el pasado fin de semana y sorprendió al llevarse un triunfo sobre el Real Juventud.

Ahora le toca el turno al Atlético Choloma visitar el sur de territorio hondureño y verse las caras contra el Broncos a las 7:00 PM.

LLAVES:

Real Juventud 0-1 Arsenal

Arsenal vs Real Juventud 05-05-19 2:00 PM

Broncos del Sur vs Atlético Choloma 30-04-19 7:00 PM

Atlético Choloma vs Broncos del Sur 04-05-19 6:00 PM