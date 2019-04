"Tata" Martino: "Chucky" Lozano no debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro"

El PSV de Holanda brindó el informe de la lesión del delantero Hirving "Chucky" Lozano y encendió las alarmas en México. Pero el técnico Gerardo "Tata" Martino salió al paso del mismo y confía que el jugará la Copa Oro 2019.

Copa Oro 2019: Grupos y calendario de juegos

"La realidad es que tiene una lesión en la rodilla, no tan grave como parecía ser cuando uno vio la jugada. Está claro que el PSV lo iba a descartar porque quedan pocas fechas y ante el grado de la lesión evidentemente no iba a poder jugar, de la misma manera, por ahí me estoy adelantando porque están reunidos los médicos", dijo en conferencia de prensa en la ciudad de Atlanta, donde el Tri jugará amistoso con Venezuela el 6 de junio.

Y agregó: "Yo creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro".

Pero entrenador el argentino dejó en claro que si el jugador no se recupera al 100% no lo arriesgarán.

"Los tiempos son los necesarios para que él se pueda recuperar bien y que pueda participar y en todo caso, lo que nunca haremos nosotros es hacerle correr algún tipo de riesgo al jugador. Si en el momento de la definición comprobamos que su recuperación no es la adecuada, evidentemente no podrá estar. Pero estamos muy confiados en que pueda participar en el torneo", concluyó.