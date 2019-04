Juticalpa FC, la quinta inversión de la Liga Nacional que lucha por subsistir en la élite  

Follow @fredyro19

Desde su promoción en 2015, por cierto muy perseguida durante varios años, el Juticalpa FC ha presumido una estabilidad económica que no ha logrado trasladar a lo deportivo, tanto así que en este Clausura 2018-19 tendrá que disputar en una triangular su permanencia.



Su dirigencia, comandada por Joel Sandoval, afirma que "en el departamento de Olancho hay un ambiente positivo porque estar peleando descenso nos ha unido, a directivos, afición y jugadores".



Acepta que "nosotros hemos visto los contratos" de los demás clubes y "somos el número cinco" en presupuesto, "un poquito arriba de Platense en planilla y logística". Por esa razón no les resulta comprensible que los resultados no hayan acompañado hasta la fecha.



"Dicen que el que peor paga es UPN y Minas, que tiene una dualidad entre sueldos en el Gobierno y jugadores", explica Sandoval cuestionado por el tema económico y confirmándole a DIEZ lo que se maneja desde hace tiempos en cuanto a la capacidad financiera de los canecheros.



Los pamperos vienen solo por debajo de los cuatro denominados grandes en cuanto a inversión. Hablando fríamente de números, y sobreentendiéndose que en el país ni una escuadra paga los 12 meses de salario a sus plantillas, los olanchanos vienen con sus casi cinco millones de lempiras por debajo de los 10 millones con que costean su temporada Olimpia, Motagua y Real España o los seis con que lo hace Marathón.



Agrega a su citación respecto al factor dinero que "andamos en gastos por el millón de lempiras mensual, entre patrocinadores y taquillas cubrimos casi el cien por ciento".



"Juticalpa es del pueblo y en asistencia es su principal ingreso, somos el tercero, sobre Marathón y Real España que son equipos grandes", destaca con orgullo el máximo jerarca de uno de los tres contendientes a la permanencia que comenzará el domingo a buscar su salvación ante el Honduras Progreso.



En torno a los progreseños dice que son "un buen equipo, una ciudad bonita, les falta logística, pero hablé con Alexander (López), quien es mi amigo; no es que nos vanagloriemos, pero tenemos un estadio de 25 mil aficionados que da alguna comodidad, vamos a tratar de ganar este domingo".

Juticalpa FC recibirá al Honduras Progreso este domingo en el Juan Ramón Brevé Vargas, en el primero de los tres duelos de la triangular por la salvación.





OVIDIO LANZA, EL MÁS CARO DE LA PLANILLA



Joel Sandoval, cuestionado por aspectos más específicos de su estructura futbolística, revela que "Ovidio Lanza es el más caro" del equipo, "seguido de (Óscar) Salas y (Javier) Estupiñán; tenemos un buen grupo de jugadores".



Y no es excusa para descuidar los otros estamentos del club, pues refiere que "aunque también tenemos un buen gasto en reservas, tratamos de tener a los jugadores al día, que es el objetivo porque al final el nombre del equipo es uno, nos hemos dado cuenta de equipos que no pueden pagar jugadores y es injusto", expresa.



Con la mira en la campaña siguiente, pues siente que su equipo será de primera por sobre todas las cosas, Sandoval indica que "vamos a mantener, hoy nos reunimos con Wilmer (Cruz), vamos a trabajar en un par de cambios de imagen del equipo para poderlo refrescar y seguir en esta luna de miel con el aficionado".



En cuanta a la nómina nada de bajarla, al contrario, van a "aumentarla, el equipo tiene que estar vigente, hay que mejorar en algunos aspectos y, sobre todo, trabajar en la Sede y alguna logística que nos hace falta en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, queremos techarlo y ponerle las sillas plástica", remata.



De mantenerse en Liga Nacional, el objetivo olanchano seguirá siendo el mismo, buscar sobresalir en la élite del balompié catracho dejando a un lado el fantasma del descenso, uno que desde que ascendieron había estado alejado y no es para lo que trabajan incesantemente.