Manuel Keosseián: "Los equipos que clasificaron han sido irregulares"

Manuel Keosseián atendió a los medios previo al entreno del Olimpia de este martes, habló del amistoso que tendrán y además del parón futbolístico que se les viene.

"El jueves vamos con el Santos, primero vamos a pensar en eso, el sábado todavía no tenemos nada confirmado", empezó diciendo el uruguayo.

Olimpia jugará amistoso ante el Santos FC de Siguatepeque

Pero deja claro que el objetivo de los Albos es llegar a la final. "Vamos a trabajar para eso, estamos mentalizados, primero la semifinal y luego lo demás".

Keosseián sabe que deben de cambiar de chip y ya en semifinales se deben olvidar que fueron primeros.

"Este es otro torneo, nos tenemos que olvidar que terminamos de primero, la meta es ser campeón, son cuatro partidos, acá no se puede cometer errores porque se pagan caros", aseguró.

También dio su punto de vista sobre el nivel mostrado de los otros equipos que clasificaron a esta etapa final del torneo Clausura.

"Todos los que clasificaron han sido irregulares, Marathón hizo una primera vuelta buena, luego bajó, al final cerró bien, Real España y Motagua, igual, UPN cerró bien con nosotros, Platense igual", dijo.

Keosseián aceptó que cometió errores en los dos últimos juegos del torneo y lo que deben mejorar para las semifinales.

"Hay que fortalecer, me di cuenta que todos los equipos tienen que estar al cien, en especial el Olimpia, en los últimos no lo estuvimos, tenemos que retomar lo que hicimos durante todo el campeonato, los dos últimos partidos fue mental, hay que retomar lo que nos hizo fuerte, jugar una semifinal motiva a cualquiera".

SOBRE LA DERROTA

"No me molestó, la verdad es que teníamos que estar mejor, no me relajé, quizá no transmitir lo que veníamos haciendo antes", expresó

Keosseián cree que el equipo que termine como primero en el torneo Clausura debe tener una mejor ventaja que los otros.

"No es bueno, me parece que el equipo que sale de primero debe de tener una ventaja, no está bueno que estemos 15 días sin jugar" ¿Clasificar directo a la fina "podría ser".

Sobre los equipos que pelean por no descender. "Eso está bravísimos, no quisiera estar ahí. Eso está muy parejo, Juticalpa vi el juego ante Motagua, pudo haber ganado por cuatro. La localía debería de pesar", cerró.