Edwin Solani: “Queremos volver a levantar la copa”

Edwin Solani Solano, es una de las revelaciones de Marathón en el presente campeonatato. Nacido en La Ceiba, admirador de Maynor Figueroa y ahora que lo entrena Héctor Vargas su vida cambió y es uno de los infaltables en el 11 titular.

“Desde que llegué al club esa fue siempre mi meta (ser protagonista), al inicio casi no se presentaban las oportunidades pero ahora gracias a Dios se nos han presentado. Uno trabaja para aportar al equipo, dejar una buena imagen”, cuenta el habilidoso jugador del Marathón.

Solani es uno de los jugadores diferentes que tienen los verdes, su buen fútbol le aporta mucha ofensiva. Le encantan hacer bicicletas y es atrevido, lo que lo pone siempre entre los destacados de este Clausura 2019. “He tenido la confianza del profesor y de los compañeros. A la hora de entrar a la cancha tengo la plenitud”, explica.

Todo lo bueno cuesta y así lo entendió: “En un inicio no se me daba mucha oportunidad, si se me daba chance pero no era el tiempo requerido para desenvolverme en la cancha, pero ahora me he ganado la titularidad”, cuenta el habilidoso jugador esmeralda.

“Todo jugador lo que quiere es jugar o estar dentro de los 18, es incómodo no jugar pero hay que tener buena actitud para cuando toque hacerlo de la mejor manera”, analiza.

SOBRE LAS SEMIFINALES Y EL RIVAL QUE QUIERE

Marathón esperará 13 días para volver a las competencias, pues al llegar a las semifinales tienen mucho por afinar y no les importa el rival que tengan en frente para buscar una nueva final.

“No hay presión pero sí un compromiso de nuestra parte para avanzar, nosotros queremos volver a levantar la copa, cada jugador está convencido de eso. En semifinales que se venga el que sea, todos los rivales son duros y estamos preparados para eso”, analiza.

Tras recibir las palizas contra el Santos Laguna por la Champions de Concacaf, Solani dice que aprendieron de ellas. “Santos es un equipo muy caro, con jugadores extraordinarios, fue una enseñanza y experiencia bonita, nos enfrentamos a jugadores diferentes y tomamos la parte buena y eso me sirvió”, explica.

Solani tiene 21 años y cumple con los requisitos para ser parte de la Selección Sub-23 que en el próximo mes comienza a trabajar de la mano de Fabián Coito. “Es el sueño de cada jugador, uno desde pequeño lo piensa, me gustaría estar, es la ilusión y cuando toque lo aprovecharé”.

Para el jugador del Marathón, siempre hay un jugador al que le sigue los pasos. “Al jugador que he seguido como líder y la persona que es, es a Maynor Figueroa. Tengo varios compañeros y amigos, pero al que miro como ejemplo a seguir es a Maynor”, recalcó Solani.

El mediocampista se alegra que el Vida se haya salvado del descenso, pues es ceibeño. “El fútbol es la única diversión sana que tienen los ceibeños, que bueno que se salvó el Vida que es como la imagen de La Ceiba”.