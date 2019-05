Futbolista del Vida Marvin Bernárdez, en alza cotizado por representantes

Tras su destacada participación ante Motagua en el cierre del Torneo Clausura 2019, el futbolista del Vida Marvin Bernárdez, se ha convertido en una sensación y objetivo de representantes que buscan hacerse de sus servicios.

Bernárdez resultó ser electo por los aficionados como el MVP de la jornada 18, un distintivo que según él le ha abierto puertas.

“La verdad que tras ganar el MVP me siento muy alegre. Este premio me motiva a hacer las cosas de la mejor manera para que vengan muchos más. Hoy lo comparto con todo el equipo, por el esfuerzo que pusimos contra Motagua y hasta el cielo con Said Mungía. También me queda agradecer a las hinchas que votaron por mí”, dijo el joven defensor de 24 años.

Ante ello detalla que “ofertas formales de equipos no he tenido por ahora, pero veremos si sale alguna cuando finalice el campeonato. Las que sí me han llegado han sido de representantes de futbolistas nada más, pero estoy tranquilo, si se da alguna oportunidad, bienvenida sea, siempre tomándola con humildad”.

A la “Flecha” le resta un año de contrato en la institución cocotera. Su debut fue el 23 de agosto del 2014 en el Vida bajo el mando de Ramón Maradiaga y hasta la fecha ha disputado 83 partidos.



Te puede interesar: Los horarios de los juegos de ida del repechaje de la Liga Nacional