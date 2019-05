Ricardo La Volpe: "Para mí Campbell iba a ser un fenómeno y no me equivoqué"

El técnico argentino Ricardo La Volpe siempre ha sido cuestionado por sus decisiones en los equipos, pero también ha callado bocas porque sus arriesgadas determinaciones han ayudado a descubrir grandes talentos. Tal es el caso de Joel Campbell.

La Volpe convocó en el 2011 a Campbell para disputar la Copa Oro con la selección de Costa Rica, una noticia que no sentó bien en la prensa tica en aquel momento. Sin embargo, en el primer partido de la competencia los silenció.

"Era muy joven él, 18-19 años, en ese momento Saprissa lo había prestado al equipo de Puntarenas, la prensa andaba 'quisquillosa' de por qué convocaba yo a Campbell, y les dije que cada técnico tiene el ojo, un ojo clínico y ve el fútbol de diferente manera, y para mí Campbell iba a ser un fenómeno y no me equivoqué", dijo el ahora técnico del Toluca en entrevista a diario Récord.

El argentino no se equivocó, en el primer partido de la escuadra costarricense, ante Cuba en Fase de Grupos, el ahora jugador del León entró de cambio al 56 y 15 minutos después, con tan solo 18 años, marcó su primera anotación.

La Volpe siguió apostando por Campbell y en cuartos de final, le tuvo tanta confianza que lo dejó cobrar en la tanda de penales ante Honduras y este lo convirtió. Aunque al final la escuadra tica quedó eliminada por fallas de Celso Borges y Álvaro Saborío.

Cambpell agradece esa oportunidad

El atacante tico tuvo su oportunidad en Copa Oro 2011 y se encuentra agradecido con el entrenador.

"Obviamente La Volpe creyó en mi, me dio esa oportunidad en la selección mayor para ponerme en el escaparate mundial, y bueno la verdad que le debo muchísimo a él, que me dio esa oportunidad y la supe aprovechar. Hablé con él una vez, pero fue antes de que fuera entrenador del Toluca; me felicitó por estar acá en México, por los partidos que estaba haciendo, y bueno yo siempre a él le voy a desear lo mejor del mundo y es una gran persona, que admiro mucho", cerró.