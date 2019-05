Carlos Restrepo: "Ahora tenemos que reaccionar en San Pedro Sula"

Carlos Restrepo, técnico de Real España, analizó el 1-3 de su equipo en la ida del repechaje ante la UPN. El entrenador colombiano mencionó que iniciaron de buena forma el cotejo, pero esos dos goles rápidos de los Lobos les cambió la forma de juego y no supieron reaccionar.

"Estuvimos frente a un partido complicado que lo comenzamos jugando con mucho criterio y jugando bien, desafortunadamente en muy poco tiempo nos voltean el marcador y se pone UPN a ganar, emocionalmente es mucho mejor para ellos y toman confianza en la cancha", inició contando.

El cafetero enfatiza en que perdieron la confianza al momento de los goles tan seguidos y que las permutas que efectuó no le funcionaron.

"Nosotros perdemos la confianza y luego intentamos ir por el partido y buscar el empate, con el tercer gol la UPN nos espera y nosotros hicimos unas variantes que realmente no pesaron, con los tres goles ya ellos pudieron manejar el partido".

En cuanto al calor y la cancha, el mandamás auringro no habló y no lo puso de excusa. "De pronto no me voy a detener en eso, son aspectos que ustedes los conocen mejor y hay gente encargada en que las cosas a mejorar. Nosotros vinimos con toda la disposición y los preparativos, sabemos que al final pesa ese aspecto y no quería hablarles de eso, al final sacan la ventaja en casa y ahora tenemos que reaccionar en San Pedro para meternos en la pelea".

En caso de no pasar, ¿será un fracaso? Restrepo dijo: "Esa palabra no está en mi léxico, primero hay que jugar y luego vemos"