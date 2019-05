Nigeriano que peleó con Ibrahimovic mete a Cristiano Ronaldo en el problema

Sigue la polémica entre el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y el defensor nigeriano del Real Salt Lake, Nedum Onuoha.

Ver más: Tabla de posiciones de la MLS



Ambos vivieron un encuentro caliente durante el partido que enfrentó al conjunto de Utah ante el Galaxy por la Major League Soccer.

El pleito comenzó tras un derribo de Ibra a Onuoha. El central se enfadó por el agarrón y fue directo a recriminarle su actitud. Se pusieron agresivos y estuvieron relativamente cerca de ir a más.



Ibrahimovic, enfadado, esperó su ocasión y se cobró su venganza; anotó el gol del triunfo (2-1) y fue directo hacia el central del Real Salt Lake para celebrarlo con rabia en su cara. Sus compañeros le alejaron del defensor, que una vez acabado el partido, no dudó en hablar del episodio en zona mixta.





"Esto es un espectáculo de Ibrahimovic. Muchos le tienen miedo pero es un mero mortal. Fue arrogante y esa no debe ser la manera de comportarse aquí. Especialmente, de alguien que es imagen del fútbol global. No era demasiado fan suyo y ahora, mucho menos" explicó Onuoha que confesó no haber aceptado la disculpas del sueco después del partido.

El zaguero africano, nacionalizado inglés y que pasó antes por Manchester City, Sunderland y Queens Park Rangers de la Premier League recordó sus encontronazos con Cristiano Ronaldo.



"No creo que sea una buena persona así que no pienso aceptar sus disculpas. Cree que es mejor que yo como ser humano y no tolero a ese tipo de gente. Hasta cuando jugué contra Cristiano Ronaldo, cuando era más temperamental, se veía que tenía muchas ganas de ganar pero sin faltar el respeto a los rivales, cosa que sí hace Ibrahimovic" dijo el central.

ASÍ FUE EL PROBLEMA:





Luego de ello, Ibrahimovic no le quiso poner más picante al asunto y le restó importancia. "Lo que pasa en el campo, se queda en el campo".