Roberto Moreira: “Mi padre murió dos días después de mi cumpleaños”

Es el goleador de Motagua. 12 anotaciones en el actual torneo es la carta de presentación de Roberto Moreira el cual se ha ganado a pulso el cariño de la afición motagüense.

El ariete paraguayo habló con Diez y junto a los dos balones con los que marcó hat-trick en Honduras, compartió un poco de su vida; cosas que mucha gente no conoce.

Cabe decir que este 6 de mayo es el cumpleaños número 32 de Moreira, un hombre que desde los 16 años juega al fútbol y la mayor parte de su carrera ha sido en Argentina.

“Contento de pasar un año más con mi familia y agradecido con Dios por este cumpleaños con ellos. Son 32 años y desde los 16 juego de manera profesional pues salí de Paraguay para irme a Argentina y bueno, ahí empecé mi carrera. La mayor parte de mi carrera la hice en Argentina, solo un año fue que estuve en Chile y luego retorné”, inició contando mientras su esposa y sus tres hijos estaban cerca de él.

El guaraní se siente feliz del momento que vive en Motagua y prueba de ello es que ya tiene arreglada la renovación con los campeones nacionales.

“Ahora estoy en un buen presente, tengo hablado con la dirigencia de firmar un año más, en los próximos días estaremos firmando aunque ya todo está acordado. Hemos hablado con la dirigencia y siempre se han portado bien conmigo, esto es un premio para uno que le renueven el contrato. Disfruto este presente que tiene Motagua porque está peleando arriba y tenemos muy en claro el objetivo”.

Moreira durante la plática con Diez en su hogar. Foto: David Romero.

Eso sí, hace unos meses pudo haberse ido a México pues dos equipos del Ascenso azteca buscaron ficharlo, Moreira contó sobre ello: “Fue real, obviamente que me han llamado y fueron dos equipos interesados en mi servicio y tuvimos que elegir rápido con mi familia. Apostamos quedarnos en Motagua una temporada más, los clubes fueron de segunda; Correcaminos y Venados fueron los clubes que me llamaron, pero yo estaba cómodo en Motagua. Había salido campeón con Motagua y quería estar más tiempo”.

Avanza la plática y el ariete nos cuenta un poco sobre su vida. Con un poco de nostalgia recuerda a su padre el cual falleció cuando él tenía 12 años, a raíz de eso tuvo que tomar decisiones como irse de su país.

“Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años y la verdad que fue un golpe duro para mí, mis hermanos y mi vieja. Somos siete hermanos; seis varones y una mujer y los admiro porque han seguido su camino y han formado su familia. Cuando perdí a mi viejo tomé la decisión de irme a Argentina para ayudar a mi familia, mi vieja ha sido un padre y madre a la vez”.

El paraguayo junto a su esposa y sus tres hijos. Foto: David Romero.

Cada cumpleaños para él no es del todo bonito, incluso confiesa que no le gusta celebrar mucho y nos da las razones: “Fue por un infarto el que sufrió mi padre y la verdad que uno no lo esperaba, él estaba muy bien y una mañana sucedió eso. Fue dos días después de mi cumpleaños y ya serán 20 años desde que falleció. Mi cumpleaños no me gusta festejarlo mucho y eso se lo decía a mi esposa y le platiqué sobre ello, he tomado mucha fuerza gracias a mi familia, esposa e hijos”.

Terminando la plática, Moreira Aldana recuerda parte de su niñez en Lamberé, Asunción, cuando trabajaba con sus hermanos junto a su madre.

“Mi mamá tenía una verdulería y con mis hermanos tuvimos que acompañarla a vender para salir con el día a día. Por eso ahora me pone muy contento que ella está bien y me satisface en poder ayudarle. Vender con mi mamá nos tocó por varios años, aunque fue hasta los 16 cuando me fui a Argentina a jugar”.

El paraguayo junto a los dos balones con los cuales ha marcado hat-trick en los dos torneos. Foto: David Romero.

SOBRE EL REPECHAJE ANTE MARATHÓN:

“En esta instancia no hay que tener margen de error, el domingo tenemos que lastimar porque somos locales. En esta instancia somos un equipo fuerte y por eso nos hemos caracterizados, creo con fe que el domingo vamos a sacar un resultado positivo. Motagua siempre se prepara para grandes cosas, queremos ir paso a paso y sabiendo que queremos ser bicampeones”.

ACERCA DE LA DUPLA QUE HICIERON CON RUBILIO CASTILLO:

“Con Rubilio hicimos dupla y es admirable lo que ha hecho en Motagua, uno hace su trabajo y bueno, también lo recuerdo. Yo me pongo muy contento por lo que él ha logrado. Yo siempre trato de dejar todo en la cancha, el reconocimiento me lo dará la gente y cuando me toque partir analizaré lo que he hecho y la afición lo verá”.