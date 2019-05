Salomón Nazar: "Estoy muy confiado que vamos a hacer todo lo posible por pasar"

Concentrado, mentalizado y trabajando con mucha confianza, el técnico de la UPNFM, Salomón Nazar, confía en realizar dos buenos partidos que le permitan dar la sorpresa y dejar eliminado al Olimpia.

"Estamos contentos porque ha sido justo el premio para el sacrificio que ha hecho el grupo de clasificar a las semifinales. Lógicamente que nos obliga ha hacer un mejor papel y pasar la serie", indicó.

En cuanto al partido. "Será una llave complicada con el Olimpia, el hecho que nosotros hayamos ganado los tres últimos partidos, no quiere decir que sea fácil, para nada. Será más complicado, pero trabajamos para realizar un mejor papel y pasar".

Nazar reconoce que equipo ha venido en ascenso. "El fútbol es así y trae este tipo de situaciones. Después de los partidos contra el Real España, Olimpia y estos otros dos juegos ante el España, el equipo ha mejorado. Quizás no con un fútbol vistoso, pero ha sido ordenado. Ese sacrificio que tiene en la cancha es difícil lograrlo y ellos lo han hecho. Yo estoy muy confiado que vamos hacer todo lo posible por pasar. Lo más posible es que lo logre, sé que el rival será complicado, pero el grupo ando muy metido en lo que quiere".

El timonel de los universitarios no olvida el paso que tuvieron Jorge Álvarez y Jorge Benguché, dos jugador que pasaron por las filas univerisitarias.

"Son dos jugadores extraordinarios y como personas, no digamos. Nos colaboraron mucho acá y su estadía aquí fue muy positiva para ellos. Nos alegra que estén rindiendo con Olimpia, pero ojalá que el sábado no lo hagan".

Sobre las variantes para este duelo de semis. "A estas alturas cambiar va ser difícil, no creo. Tal vez en el once cambiemos uno o dos jugadores, pero hasta ahí no más. Aquí todos nos conocemos y este once se ha consolidado de buen nivel. En tres partidos ha hecho ocho goles, no es fácil hacerlos, y nos vamos a enfrentar al equipo más regular del torneo, el que tiene buenas figuras, historia en el país y no duda que su casta puede salir a relucir en cualquier momento y hay que estar preparado para todo".