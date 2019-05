Ronald Montoya calienta las semifinales: "El Olimpia no es un Barcelona"

El duelo entre Olimpia y UPNFM comienza a tomar su propio sabor. Los universitarios tienen la confianza que pueden seguir dando la sorpresa en la Liga Nacional y clasificar a la final.

El defensor Ronald Montoya fue directo en sus conceptos del duelo que tienen este sábado ante los merengues.

"Es un partido sumamente difícil, sabemos que el Olimpia es uno de los equipos fuertes de nuestra liga, pero nosotros hemos venido trabajando bien en el transcurso del torneo y ya hemos vencido ese miedo que teníamos en el principio contra un equipo grande. Hay que trabajar fuerte para enfrentar de la mejor manera este partido del sábado", comentó.

Para el zaguero universitario asegura que tiene el nivel para soñar con la corona.

"Creo que hemos demostrado que estamos capacitados para ganar ese título. Sabemos de la capacidad de cada uno de los jugadores y estamos bien unidos. Cada uno aporta ese granito de arena para que el equipo logre el objetivo".

Y agrega. "La mentalidad de cada jugador es pasar del Olimpia, sabemos que es un equipo difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos lo nuestro, como ellos sus capacidades".

Según del jugador, esta confianza en el grupo ha sido producto del buen trabajo. "Esto es a medida de trabajo y la confianza que nos ha dado el profe. Él es una persona que le exige mucho a uno, pero al mismo tiempo le da la confianza y eso permite a uno desarrollar lo que tiene".

Una de las precauciones que tiene presente la zaga de los Lobos es el ataque del Olimpia. "Tienen dos grandes delanteros como es Jerry Bengtson y Jorge Benguché que lo tuvimos que compañero y sabemos las cualidades que tiene y vamos a trabajar fuerte para contrarrestarlo".

Montoya calienta un poco el duelo cuando se le consultó si están a la altura para derrotar al león. "Claro que se le puede ganar. Nosotros somos un equipo y tenemos la capacidad para ganarles. El Olimpia no es un Barcelona, es un buen club, no lo dudo, pero nosotros tenemos eso que nos caracteriza que no damos ni un balón por perdido y dejamos todo. Somos unos guerreros dentro de la cancha y creo que si podemos clasificar".

También aseguró que. "No nos tiemblan las piernas, Olimpia es un equipo más como nosotros".