En Olimpia se quejan: "Jugar a 40 grados es una agresión a los futbolistas"

El duelo entre Leones y Lobos se comienza a calentar por el tema de la hora en la que se disputará el mismo (3:00 pm). Los universitarios han dejado claro las razones por las que han definido este compromiso.

En el Olimpia ya tenían previsto que este duelo ante los universitarios podría darse a las 3:00 pm. Es por eso que su preparador físico, Alejandro Martínez, expresó su desacuerdo ante esta situación del horario.

"Preparados hay que estar, el equipo local tiene todo el derecho a usar el estadio como crea conveniente. Ahora, yo no me puedo excusar de decir lo que pienso. Yo creo que uno de los motivos a mi juicio no permite avanzar, es creer que se pueden sacar ventajas deportivas a un temperatura de 40 grados", comenzó diciendo.

Además agregó: "Cada uno defiende sus intereses que en Honduras reina eso de la defensa de los intereses al cien por ciento y me parece que con la potencia que tiene este país, me parece que hay que pensar un poco más en favorecer un poco más el espectáculo. Teniendo en cuenta que la UPNFM le ganó al Olimpia jugando de noche. ¿Quién puede concluir que jugando a las 3:00 de la tarde es una ventaja? ¿Quién lo puede afirmar eso científicamente?. Lo que si está afirmado científicamente es que es una agresión a los jugadores".

Alejandro Martínez, preparador físico merengue, dijo que es una agresión jugar a las 3.

El PF de los merengues se base en la parte científica y asegura. "Por mí que lo fijen a las 12:00 del mediodía, que lo fijen cuando quieran porque están en su derecho. Lo que que sí está confirmado científicamente es que jugar con 40 grados es una agresión a los futbolistas, eso sí está demostrado. Que saquen ventaja a esa hora...".

Según recuerda Martínez, en la historia hubo selecciones que usaban esa acciones en el pasado y hoy ya no. "Ecuador jugaba las eliminatorias a las 12:00 del día y ya no juega más, se cambió eso, pero hay que respetar todas las posturas, pero así como respeto, también digo lo que pienso".

"No arriesgo a decir que es inhumano, sí es una agresión al físico de los jugadores y también se pierde calidad en el juego. Con 40 grados de temperatura no se puede mantener la intensidad y la precisión", finalizó Alejandro Martínez.