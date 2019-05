Elías Burbara sobre el DT de Real España: "Vargas es buen técnico, siempre estuvo en la mesa"

Tras ser eliminado en repechaje en el torneo Clausura 2018-19, Real España ya está en el mercado valorando opciones para su banquillo. Elías Burbara, su presidente, se refirió a algunos nombres importantes que podrían, por qué no, hacerse con las riendas del club.

"Yo no puedo encadenar a un técnico y ponerlo enchachado en la Sede para que no se vaya, si los técnicos se quieren ir y hay una fricción fuerte a lo interno no puedo forzar un proceso", comenzó diciendo en amplia entrevista con DIEZ el mandamás aurinegro a solo un par de días de ser apeado por la UPNFM.



Burbara fue claro en que "no solo estamos buscando el candidato a técnico, sino también la forma en que va a trabajar", puesto que quieren a alguien que se enfoque en los jóvenes y en la baja que sufrirá el presupuesto catedrático para el campeonato Apertura 2019-20.



"Todas las opciones que pueden haber están sobre la mesa, hoy no puedo decir que hemos descartado algún nombre o hay otro favorito, a varios técnicos se les pidió una especie de informe sobre lo que harían con Real España", reveló Elías sobre el futuro DT de los suyos.

Menciona que "tendré comunicaciones con algunos y recibiré seguramente llamadas". Prosiguió diciendo que "varios están haciendo el análisis y a medida lo vaya recibiendo tendré una mejor idea de quién es el técnico adecuado".

Tocando nombres, el jerarca españolista dijo sobre el 'ídolo' de su hinchada, Carlos Plummer Pavón, que "Carlos es Carlos y cuando quiera estar aquí, estará".

En torno a Héctor Vargas, argentino de Marathón sobre el cual no escondió su admiración, expuso que ser polémico "es parte de su trabajo y sistema, no creo que lo haga de mala fe, pero vamos a tratar de ponerle un poquito de freno" si llegara algún día a sus huestes.

Finalizando, y siempre concerniente al timonel que tiene al Monstruo en semifinales, remató diciendo que "respetamos al técnico y a la institución en que está. Sin duda es uno de los mejores técnicos del país".