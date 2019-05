Elías Burbara: "Si yo fuera el técnico, saldrían 12 jugadores"

Real España encajó un nuevo fracaso en el fútbol hondureño, esta vez de la mano del técnico colombiano Carlos Restrepo. Debido a este mal momento de los 'Aurinegros', el presidente Elías Burbara, ha hablado con Diario DIEZ respecto al tema.

El mandamás del conjunto de San Pedro Sula se tiró toda la culpa tras la eliminación de parte de la UPN, pero cree que el equipo debe de tener una restructuración para el próximo campeonato.

Elías Burbara: "Héctor Vargas es buen técnico, siempre estuvo en la mesa"

También ya analiza cuándo debe de iniciar la pretemporada el Real España, por los compromisos que se le vienen en julio.

¿Antes del partido ya sabía que Carlos Restrepo se iba?

No, con Carlos el respaldo fue total, yo no quería que se fuera, la presión que tenía era difícil, analizamos la continuidad, él de entrada puso su renuncia.

Restrepo mencionó el Olimpia, la forma de jugar, el viaje a Panamá...¿Cree que eso fracturó la relación con la afición?

El hombre es un profesional, él hizo su trabajo de manera honrada, la carencia de gol al final nos terminó pasando factura.

¿Le gustaba cómo jugaba el Real España?

Por la característica de jugadores que tenemos, siempre será un fútbol vistoso, pretendemos que juegue con la pelota a ras de piso, desde que vino Mario Zanabria es la línea de juego que se ha mantenido.

15 técnicos en 10 años en el Real España ¿Le preocupa eso?

Es duro porque no hemos encontrado el candidato que lleve ese proyecto, los procesos ha sido interrumpidos, hay cosas que se han salido de las manos de los directivos, yo no puedo encadenar a un técnico y ponerlo en la sede para que no se vaya, yo no puedo forzar un proceso, hoy no solo buscamos al candidato, también la forma en la que va a trabajar.

¿Cuántos técnicos están en la lista?

Al día de hoy habrá 10 o 12 candidatos, hay de todo tipo: internacionales, locales, con proceso de Selección, novatos, con mucha experiencia, el abanico está bien abierto, técnicos que han pasado por Real España y otros que no han tenido nada que ver.

¿Quién falló en este proceso?

vamos a absorber la responsabilidad, si bien es cierto uno no puede estar en el área y meter el gol o dar una indicación, la responsabilidad y culpa va a ser siempre del presidente

¿Cree que hay jugadores acomodados en el Real España?

Un jugador profesional no debe de caer en eso, nosotros hemos abusado de buena gente, exceso de comodidades, eso está en revisión, cuando esté un técnico vamos a revisar eso, serán varias variantes en el tema del manejo del equipo

¿Se puede esperar una barrida?

Sacar 15 jugadores y traer 15, no lo vamos a hacer, ayer viajó un grupo de jugadores para el Mundial Sub-20 de Polonia y hay seis jugadores entre ellos, toda esa camada de jugadores ya tiene que ser parte del primer equipo el otro torneo, si al final hay una deficiencia vamos a apelar al mercado internacional, más que hacer una barrida, haremos una restructuración.

¿Cree que hay jugadores que están pasando el agua en el Real España?

Cada jugador tiene su propia evaluación, los que salen aplazados se harán a un costado, los pocos que rindieron que tengan la tranquilidad que van a seguir.

Mateo Yibrín cuestionó a algunos jugadores ¿Qué opinión tiene sobre eso?

Mateo mencionó a los jugadores de mayor jerarquía del equipo, cuando hay un problema no se le hace señalamiento a jugadores que no son de casa, se les hace el llamado a los que más ganan, a los de mayor recorrido, a los que han estado en Selección Nacional, no creo que lo haya hecho con la mala intención.

¿Cuáles son los males de este Real España?

Carecemos de una constancia, cada vez que lo hemos buscado, nos han interrumpido, antes de buscar otro proceso y dejar que alguien lo interrumpa, debemos de buscar por qué se han interrumpido.

¿Cree que Elías Burbara ha fallado en su gestión?

En el fútbol es un tema muy amplio, un solo factor no te puede hacer una temporada desastrosa, nos estamos enfrentando entre doce o quince razones por las cuales no logramos los objetivos, es difícil nombrarlas, no creo que una sola sea causa del fracazo, aquí hay mucha tela que cortar.

¿Qué debe de tener el próximo técnico?

Se busca a un técnico que ya haya trabajado con jugadores menores, le voy a encargar explotar estos nuevos futbolistas. Los que tenemos ya tienen una edad avanzada. Lo que necesitamos es sacar jugadores, no podemos estar saliendo al mercado a buscar jugadores.

¿Cuál es su candidato?

El candidato no fue mío, otro directivo lo propuso, me gustó, no es de la casa. Tiene las mismas probabilidades que los otros, yo propuse uno, pero me gusta más el que mencionó otro directivo.

¿Ya tienen un fichaje encaminado para el próximo torneo?

No, todo va a depender del técnico, no hay pláticas con ninguno, hemos estado investigando a unos, andamos viendo a algunos, solo son candidatos.

Si usted fuera el técnico...¿Cuántos jugadores deben de salir del equipo y cuántos deben fichar?

Si yo fuera el técnico, la fórmula andaría en unas doce bajas y unas cinco adiciones, yo, verdad, al final el técnico es el que decide.

¿Llevaría a Rubilio Castillo al Real España?

Es buena opción, vamos a preguntar si está disponible, pero se acaba de ir, es una buena opción y veremos qué pasa.

¿Real España busca fichar a Kervin Arriaga?

viendo la parte futbolística es un muy buen jugador, pero viendo la posición, nosotros tenemos bien cubierto ese puesto, adicionalmente me imagino que tiene contrato y eso requeriría mucho gasto.

¿Ya tienen definido la fecha de inicio de pretemporada?

El primer compromiso que tenemos es el 28 de julio en Miami, luego el 30 en Nueva Orleans, creo que uno de esos es ante el Alajuelense, el 6 estamos programando uno en San Pedro Sula, luego 10, 13 y 20 tenemos la Copa Premier Centroamericana, la pretemporada debe iniciar el 17 de junio. El técnico debe de estar el 15 de junio, tenemos más de un mes, no hay prisa, varios de los candidatos tienen trabajo, entonces hay que esperar.