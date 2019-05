Presidente de Real España compara críticas que recibe Mario Martínez con las de Lionel Messi

El presidente de Real España, Elías Burbara, utilizó el ejemplo de la estrella argentina del Barcelona, Lionel Messi, cuando se le consultó sobre las críticas constantes que recibe su referente en la Máquina, Mario Martínez.

"Él es el referente del equipo, lleva la '10' y es uno de los capitanes, los ojos se enfocan en él, tanto que le bromean con las declaraciones sobre Messi, que cuando el Barcelona gana él es el culpable y cuando no lo hace, no", comenzó diciendo el máximo jerarca aurinegro.

Burbara añadió que "así como bromean con el tema Mario-Messi, ahí te haré la comparación, siempre el referente es el que se lleva la culpa y del que todo mundo anda atrás cuando hay triunfos", dejó en claro.

"Es el costo de ser el referente del equipo y Mario de forma madura lo asume", reiteró el mandamás del conjunto sampedrano que se quedó eliminado en el repechaje rumbo a las semifinales del torneo Clausura 2018-19 a manos de los Lobos de la UPNFM.



¿Ha hablado con Mario en relación a su continuidad? "No he tenido comunicación con ningún jugador, hay que saber el técnico quién quiere que siga y quién no, va a pasar más por él más que por los directivos", aseguró.

Para cerrar, el hombre que asumió la presidencia de la realeza en junio de 2015, se desmarcó en torno al futuro de algunos 'pesos pesados' del club al decir que "por ahí leí que somos los que ponemos y quitamos jugadores, eso ha sido pocas veces".