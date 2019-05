Héctor Vargas llama “mochilero” a Diego Vázquez y pide un arbitraje justo

Héctor Vargas vive las semifinales contra Motagua como un partido de mucha intensidad. Recién acababa de suceder la hecatombe de Anfield donde el Barcelona fue goleado por Liverpool en una humillante remontada que el argentino la utilizó como ejemplo a seguir.

“Miramos recién y es ver como el Liverpool jugó como equipo y el Barcelona quedó dependiendo de un futbolista que fue extraordinario en el primer partido, en la segunda parte no apareció, no hubo temperamento, orden, dinámica y por encima de todo está el equipo y al no aparecer Messi lo hace el rival metiendo cuatro”, inició contando Vargas en conferencia.

El argentino ya comenzó a jugar su partido contra Motagua. Habla del arbitraje, del juego del rival, de la sal y azúcar en los banquillos y de un “mochilero”, así llama el timonel a Diego Vázquez ya que revela que fue la forma en la que llegó a Honduras.

“Aquí es un equipo y cuando tenemos esta instancia tenemos que pelear contra todo para sobrevivir. Allí está el ejemplo de Carlos Restrepo, es una excelente persona, un tipazo, pero no transmitió lo que se requiere en este tipo de partidos de fútbol y se tuvo que ir”, reconoce.

¿El cierre de campeonato fue bueno, espera continuar igual?

Buscamos eso, fuimos buscando eso, recuperando algunos futbolistas y encontramos al final del torneo la posibilidad de ganarle al Honduras Progreso, Real de Minas, la Supercopa al Platense y eso nos da la posibilidad de comenzar este torneo de una forma diferente. Son 180 minutos y esperamos que el señor que designa los árbitros no se equivoque, que no nos pase lo que le pasó ante Olimpia que nos pusieron a Erick Andino, veremos y esperemos la mejor decisión. No queremos que nos ayuden pero que tampoco se hagan los tontos y miren para otro lado.

¿Eso es lo que más le preocupa?

Totalmente, y los pomponeros que tenemos en Tegucigalpa que son tarifados y realmente los conozco, entonces dicen que uno habla del árbitro… Y si no hablamos nos pasa que nos manejan en todo el campeonato, te manejan la federación y te manejan la liga.

¿Cómo encarar el juego ante Motagua para no repetir lo de las vueltas (perdieron 5-1)?

En primer lugar no tener el árbitro que tuvimos, allí está claro, no creo que nos vuelvan a poner a Andino, ya lo hizo en el juego ante Platense. A nosotros el penal que nos cobran, los tarifados no dijeron nada… ahora contra Platense no dijeron nada. Ahora hay que hablar para que el hombre que maneja los árbitros (Pedro Rebollar) no nos ponga a cualquiera.

¿Qué hacer para cambiar ese chip y no volver a repetir la película en el Nacional como cuando visitó al Olimpia y el mismo Motagua?

Mirá. Allá cuando Olimpia tenía 31 partidos de no perder, fuimos y ganamos, en la final contra Motagua, empatamos. En los partidos de las vueltas podemos perder, pero en estos cuando hay vuelta, sí. No me importa si perdimos 3-0 con Motagua y salimos campeones, este es un nuevo campeonato, es otra cosa y si lo quieren ver de otra manera es que son parte de los pomponeros.

En el juego anterior se fue a abrir y les fue mal…

Nunca jugamos un campeonato igual a otro, este es otro, sino pregúntele al Real España que nos metió cuatro en las vueltas, lo agarramos en semifinales y le ganamos los dos partidos.

Pero tienen la ventaja que cierran en el Yankel…

Claro, está el hecho de que con dos empates pasás, te lo permite el reglamento, podemos manejarlo de las dos formas.

¿Se va a dejar que le echen azúcar esta vez?

No sé, si los tiran no hay problemas, nosotros tenemos las maneras de manejarlo, nosotros creemos en Dios, pero son parte del folklore. Es de no sentirse capaz, porque si vos tenés capacidad no tienes que recurrir a una tontería de ese aspecto, creer en brujerías, eso está para otras cosas, que lo siga haciendo.

Dicen que a Diego no le gusta ver ni los gatos previo a un juego.

Si fuera en Argentina no podría ver a los presidentes entonces, así les llaman, pero en eso yo creo que es parte de la cábala y la tontería. Lo bueno que el mochilero viene ya con cuatro campeonatos y lo viene llevando bien.

¿Cómo toma el hecho de que Real España siempre lo tiene entre sus candidatos a dirigirlo?

Yo creo y por eso lo digo; cuando estaba en Olimpia me hicieron llegar algunas cosas, en algún momento aquí, pero yo mi primera opción es el Marathón, es mi club donde estoy trabajando.

¿Por cuánto tiempo tiene firmado aquí?

tengo un año más, pero siempre digo lo mismo, que estás en un club hasta cuando te sientas cómodo o cuando te corren; si me siento cómodo sigo, sino que me corran. Por ahora hay que pensar en las semifinales porque quiero ganar otro campeonato.

Igual Real España corre los técnicos cuando no gana.

Aquí también, en su momento estuvo Manolo y se fue Carlos Pavón, Jairo Ríos... Hubo varios en dos o tres años. La estabilidad la busca uno con su trabajo y sus resultados. Yo hablo con los directivos y me comprometo con el club.

¿Eso de mochilero para quién era?

Y no es mochilero el muchacho este que dirige a Motagua (Diego Vázquez)… él vino como mochilero al país y después lo contrató Motagua. Pero le ha ido muy bien.

¿Le gustaría la árbitra Melissa Pastrana para que le pite este partido?

Cualquiera que dirija bien. No importa el sexo que sea, lo único que pido es que dirija bien.