Rossel Sabio, el "pulmón" salvador del Victoria en la Liga de Ascenso

“Dios me ha hecho pasar por una universidad amplia”, fueron las palabras de Rossel Sabio que traducen sus cortos pasajes de éxito y desafío que ha vivido en el mundo del fútbol a sus 33 años.

Tras graduarse de licenciado en Entrenamiento Deportivo (metodólogo) en Venezuela, becado como futbolista hace al menos una década tras salir de las reservas del Olimpia, la vida le abrió paso para convertirse en uno de los preparados físicos más destacados, no solo de La Ceiba, sino también de Honduras por sus logros y métodos de trabajo que han sido evidentes en sus equipos.

Sus pininos en equipos comenzaron en clubes como San Francisco de Masachapa (Nicaragua), Bucanero (Liga de Ascenso) y en las reservas del Vida.

“Muchas veces la gente no cree en tu trabajo y ni siquiera se atreven a ver cómo trabajas. Fui víctima de señalamientos sin siquiera abrir la boca, pero a base de trabajo y dedicación, quedarse callado cuando critican tu trabajo, toca corregir y corregir".

"En el inicio no fue nada fácil, tuve que sufrir, hay pasajes de mi vida privada que me han servido para perseverar. Una de mis anécdotas es que en su momento no tenía ni 20 lempiras para comprar un plátano y huevo para comer. Ahora estoy en otra etapa maravillosa”, dijo Rossel Sabio.

Los métodos de trabajo de Sabio están arraigados a una forma de trabajo que le ha dado resultado, tanto en sus primeros años como hasta ahora, el cual lo consideran como el “pulmón” de los equipos.

“Me gusta el atleta que piensa y que toma decisiones. Cuando yo llegué algunos estaban asustados porque escucharon que yo les metía 16 kilómetros al Vida, pero no, hay etapas, mis entrenos son dinámicos, alegres e integradores. A mí me gusta mucho la familia y la unión. Mi trabajo se basa a que él y yo tenemos que pensar cómo solucionar los problemas dentro de la cancha”, expresó.

Recientemente en su carrera vivió un pasaje crítico con el Vida junto a Raúl Martínez Sambulá, en donde llevaron al equipo a sumar su peor crisis, ante la falta de resultados positivos, en los últimos 20 años, todo ello antes de llegar al Victoria y salvarlo de un descenso en la Segunda División.

“Hay muchos aspectos que no solo tiene que ver con la cancha, hay muchas cosas extra que no tienen que ver con el camerino, pero era difícil motivar a jugadores que no tenían las condiciones, iniciar la pretemporada tarde pesa al final. En una pretemporada no solo se corre, sino que se afianzan las ideas”, explicó.

Y agregó: “Creí que sería saludable para mí y mi familia hacerme a un lado, no quería saber nada de fútbol, solo quería alejarme durante un tiempo. Llegué a dudar que podría llegar ayudar al Victoria después de venir de pelear un descenso con el Vida. Un amigo (Julio Lino) me motivó; hasta que me uní al trabajo de Nelson Vásquez. No me arrepiento”.

Finalmente, Sabio se unió a la visión del joven entrenador Nelson Vásquez y de la mano sacaron de la oscuridad a un equipo jaibo que estaba agonizando y bailando con el descenso hasta el cerrar la temporada en puestos de repechajes peleando cosas importantes.

Sin embargo, en esta etapa no cruzaron la línea al caer ante San Juan, actual subcampeón del campeonato, pero el objetivo final se cumplió, salvar mantener la categoría tras días grises en el arranque del torneo.